Was einer Familie aus Oberspeltach auf der Suche nach einem Rohrreinigungs-Notdienst widerfahren ist, kommt öfter vor.

Das ist der Stoff, aus dem die Albträume sind: Bei einer Frau aus Rot am See ist jüngst die Toilette übergelaufen. Wie beim Märchen mit dem Brei ließ sich die Flut nicht stoppen, nur, dass es hier eben die stinkenden Hinterlassenschaften der Hausbewohner über ihr waren, die, mit verschiedenfarbigem Klopapier durchsetzt, mitten in der Nacht das Bad überschwemmten, den Flur, das Schlafzimmer.

Selbst wenn keine anderen Haushalte im Spiel sind, bedeutet so eine verstopfte Toilette immer den Ausnahmezustand. Und vor allem am Wochenende ist guter Rat und schnelle Hilfeleistung teuer. Dass Betroffene in aller Eile jemanden suchen, unbedingt, macht sie zu dankbaren Opfern windiger Geschäftemacher. Hans-Jörg und Sonja Bullinger aus Oberspeltach erzählen eine solche Geschichte. Am Samstag war die Toilette verstopft. Weil das kein Zustand ist, sagt Sonja Bullinger, habe man „ganz schnell im Internet“ Hilfe in der Nähe gesucht und tatsächlich einen lokalen Anbieter gefunden. Wer „Rohrreinigung“ und einen Ort im Landkreis eingibt, stößt auf Seiten, die den Anschein erwecken, einen Notdienst in Crailsheim zu vermitteln, in Schrozberg, in Stimpfach. Nichts an diesem Telefongespräch, sagt sie heute, hat sie stutzig werden lassen. Die Handwerker kamen und bestanden auf einer Barzahlung – ein ec-Gerät hatten sie nicht dabei – von über tausend Euro.

Unseriöse Rohrreiniger verlangen viel Geld für gar nichts

Jemand mit dringenden Bedürfnissen ist nicht in der besten Verhandlungsposition, und Bullingers wussten nicht, was in dieser Branche üblicherweise für einen Wochenendeinsatz berechnet wird. Nur, dass es viel Geld war, das ihnen da für etwas über eine halbe Stunde Arbeit abverlangt wurde. Sehr viel Geld.

Es sollte noch schlimmer kommen: Bereits am Dienstag war die Toilette wieder verstopft. Die offenbar selbst ernannten Fachleute hatten den ganzen Schlamassel einfach ein bisschen weiter gestochert und geschoben. Von einem zweiten Einsatz wollte die Firma, die durch halb Deutschland nach Oberspeltach gefahren war, nichts wissen. Mittlerweile ist die Internetseite gelöscht.

Betrüger geben sich als Vertreter von seriösen Unternehmen aus

Bullingers sind schließlich bei der Firma Schön in Ilshofen gelandet. Für deren Buchhalterin Annemarie Wenk war das nicht das erste Gespräch dieser Art: Die Betroffenen tun ihr leid. Was sie und Geschäftsführerin Beate Mayer aber dann erfahren haben, überschreitet für sie das Maß dessen, was geduldet werden muss: „Die ruinieren den Ruf der ehrlichen Anbieter.“ Als der erste Kunde erzählte, ein Internet-Abzocker habe sich als „Firma Schön, Ilshofen“ ausgegeben, konnten sie es nicht glauben. Beate Mayer hat dort dann selbst eine verstopfte Toilette gemeldet. „Spreche ich mit der Firma Schön aus Ilshofen?“, habe sie gefragt, zweimal sogar, was jedes Mal bestätigt worden sei. Als sie sich zu erkennen gab, sei die Gesprächspartnerin patzig geworden. Und alsbald war auch diese Homepage wieder in den Untiefen des Internets verschwunden.

Verbraucherschützer warnen seit Langem: Gegen Schlüsseldienste, Rohrreiniger, Elektrodienstleister, die in bösem, zumindest sittenwidrigem Spiel vierstellige Summen verlangen, scheint kein Kraut gewachsen.

