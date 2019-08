Bürgermeister Jörg Schmidt und der Gemeinderat befürworten das Projekt, diskutiert wird nur noch über den richtigen Standort.

Acht Jugendliche, eine Leidenschaft, ein Projekt: In Gründelhardt soll ein neuer Fahrradparcours entstehen, dafür engagieren sich die Jungs des Frankenhardter Teilorts. Sowohl der Bürgermeister als auch der Gemeinderat stehen hinter dem Projekt, doch eines fehlt: der passende Standort. Der muss jetzt gefunden werden. Es gibt mehrere Optionen.

„Wir wollten nicht drinnen vor der Konsole sitzen, sondern etwas unternehmen“, sagt Sebastian Altner, einer der jungen Initiatoren. Deshalb seien die Jugendlichen zunächst am Ortsrand in einem Wald gefahren, haben dort eine kleine Strecke angelegt. „Wir waren immer auf der Suche nach Sprüngen“, sagt der 16-Jährige – auch im Ort, zum Beispiel an Treppen.

CO2 in Crailsheim Ein Jahr ohne eigenes Auto: Eine Familie hat sich selbst getestet Seit einem Jahr verzichtet Familie Karger aus Crailsheim bewusst auf ein Auto.

Bikeparcours soll aus kleinen Sprüngen und Hindernissen bestehen

Dass sie im Wald fahren, habe ihren Eltern nicht wirklich gefallen, der nächste größere Bikepark sei in Osternohe hinter Nürnberg – rund 135 Kilometer entfernt. So entstand im Sommer 2018 die Idee für einen eigenen Parcours. Der soll aus kleinen Sprüngen und Hindernissen bestehen. Nach einer kurzen Recherche fanden sie die Firma Pumptrack, die im süddeutschen Raum bereits mehrere Anlagen gebaut hat. Die Jugendlichen fragten bei Gemeinden mit Fahrradparcours nach Erfahrungen und Problemen. Die Rückmeldungen seien durchweg positiv gewesen.

Jugendliche haben für ihren Wunsch mehr als 200 Unterschriften gesammelt

So machten sie sich daran, Flyer zu erstellen und Unterschriften von Befürwortern zu sammeln. Mit der Liste mit mehr als 200 Unterschriften gingen sie zu Frankenhardts Bürgermeister Jörg Schmidt, um ihm ihre Idee vorzustellen.

Der sagte sofort seine Unterstützung zu – genau wie der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. In der Vorlage der Gemeinderatssitzung heißt es, der Fahrradparcours sei „ein Projekt im Sinne des Gemeindeentwicklungskonzepts“.

Radsport Pumptrack wird eingeweiht Die Anlage beim Oberriexinger Sportplatz kann noch in den Sommerferien benutzt werden

Allerdings fehlt nun noch der passende Ort. Die Jugendlichen hatten eigentlich ein Grundstück am Rande des Sportplatzes favorisiert. Dort steht momentan ein Volleyballnetz, der dazugehörige Sandplatz ist bereits mit Gras zugewachsen. Trotzdem stellte sich der Sportverein Gründelhardt quer, die Fläche werde für Feste benötigt.

So machte sich Bürgermeister Schmidt auf die Suche nach einem Ersatz-Standort – und der wurde gefunden: Neben dem Freibad gibt es ein Grundstück, das der Gemeinde gehört. Allerdings sprachen sich die Gemeinderatsmitglieder in ihrer Sitzung für den Standort neben dem Sportplatz aus, unter anderem aus Lärmschutzgründen – es muss also weiter gesucht werden.

Geldgeber für den Fahrradparcours werden gesucht

Einen Entwurf des Parcours der Firma Pumptrack für den Standort am Freibad gibt es bereits: Rund 42.000 Euro soll die geplante Dirtbike-Strecke (siehe Info) kosten. Die Gemeinde hat einen Leader-Förderantrag gestellt und geht von einem Zuschuss von rund 18.500 Euro aus – bleiben noch 23.500 Euro Eigenanteil.

Hier möchten die Jugendlichen helfen: Sie suchen mit Unterstützung ihrer Eltern nach Geldgebern für ihr Projekt, denn: Je günstiger es für die Gemeinde werde, desto eher wird die Strecke gebaut, so die Initiatoren. Darüber hinaus helfen die Jugendlichen beim Bau und kümmern sich nach der Fertigstellung um die Instandhaltung der Strecke.

Das könnte dich auch interessieren:

Baustelle Weilertunnel Schwäbisch Hall Weilertunnel-Kritik: Stadtverwaltung antwortet auf offenen Brief des ADFC Die Haller Stadtverwaltung antwortet auf den offenen Brief des hiesigen ADFC. Bis auf die Grünen stehen alle Fraktionen hinter dem Tunnelbau-Projekt.