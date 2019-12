Der Chor singt russisch-orthodoxe Kirchengesänge, deutsche Weihnachtslieder sowie Volksweisen und Balladen. In der Tradition der großen Kosaken-Chöre zeichnet sich der Chor durch seine Disziplin aus, die er Gesamtleiter Maxim Kowalew zu verdanken hat. Geboten werden Chorgesang und Soli in stetem Wechsel, tiefe Bässe, Bariton und Tenöre quasi „aus den Tiefen der russischen Seele“. Auch im neuen Konzertprogramm dürfen Titel wie „Abendglocken“, „Stenka Rasin“, „Suliko“ und „Marusja“ nicht fehlen. Karten gibt es im HT-Shop in Crailsheim, Telefon 0795 /40 90.