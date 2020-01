Keine Bauplätze mehr, aber eine starke Nachfrage danach – das ist die Situation im Frankenhardter Ortsteil Gründelhardt. Deshalb soll ein neues Baugebiet entstehen, das sich an die bestehende Bebauung Gäßles­äcker in Richtung Spaichbühl anschließt. Der Frankenhardter Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Aufstellungsbeschluss hierfür einstimmig gefasst. Auch beim Baugebiet „Lietwiesen“ in Oberspeltach gibt es Neuigkeiten.

„In Gründelhardt stehen keine Bauplätze mehr zur Verfügung“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Weil aber die Nachfrage nach wie vor stark ist, sei eine Ausweisung von neuen Bauflächen dringend erforderlich. Seit einiger Zeit führe die Gemeinde bereits Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern im Bereich des westlichen Ortsrandes, wo das Baugebiet „Gäßlesäcker, Erweiterung“ entstehen soll. In Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung und den Eigentümern hatte das Kreisplanungsamt bereits einen Vorschlag zur Fläche des Baugebiets ausgearbeitet.

Änderung erwünscht

Die sei allerdings nicht optimal, so Gemeinderat Roland Grosser (Freie Wähler), denn: Die Sonnenstraße und der daran anschließende Feldweg, die nördliche Begrenzung des Baugebiets, seien bislang nicht in den Plan miteinbezogen worden. Er plädierte dafür, dies zu tun und den Feldweg eventuell noch auszubauen, damit die neuen Gründelhardter Bewohner einen schnellen Anschluss zur Landesstraße haben. Sein Vorschlag wurde schließlich aufgenommen, auch wenn eine detailgenaue Abgrenzung auch noch später möglich sei, so Bürgermeister Jörg Schmidt.

Mit der weiteren Planung wurde das Kreisplanungsamt des Landratsamtes beauftragt, das insgesamt mit Kosten in Höhe von rund 30.000 Euro rechnet, inklusive Kosten für Artenschutz­untersuchungen und externe Gutachten.

Ein städtebaulicher Entwurf, der nun ebenfalls erarbeitet wird, soll auch den angrenzenden westlichen Bereich in Richtung Spaichbühl miteinbeziehen, der nicht im Bebauungsplan „Gäßles­äcker, Erweiterung“ vorgesehen ist. Neuigkeiten gibt es auch vom Baugebiet „Lietwiesen“ in Oberspeltach: Der Aufstellungsbeschluss hierfür wurde vor etwa einem Monat gefasst. Nun beauftragte der Gemeinderat das Kreisplanungsamt mit der Planung und der Durchführung des Bebauungsplanverfahrens. Geschätzte Kosten: rund 25.000 Euro.