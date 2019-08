Der Profitänzer Florian Lochner beendet seine Karriere bei Hubbard Street Dance Chicago und kehrt in seine Heimat zurück. Er will ein Tanzzentrum aufbauen und Kultur auf dem Land anbieten.

Nur noch wenige Wochen ist der Profitänzer Florian Lochner, der aus dem Frankenhardter Teilort Oberspeltach stammt, Mitglied der renommierten Hubbard Street Dance Chicago. Der 28-Jährige kehrt in seine Heimat zurück und will hier gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Alice Klock, mit der er 2017 die Tanzcompany Flock gegründet hat, ein Zentrum für zeitgenössischen Tanz aufbauen.

„Ich möchte zu Hause wieder Wurzeln schlagen, näher bei meiner Familie und bei Freunden sein und mich mehr auf die Arbeit unserer eigenen Company konzentrieren“, erklärt Florian Lochner die Entscheidung, seine Tanzkarriere in den USA zu beenden.

„Die Zeit in Chicago war magisch, die Menschen dort haben mich mit offenen Armen empfangen, mit Hubbard Street Dance bin ich in der ganzen USA herumgereist, und habe Orte, Theater und Menschen kennengelernt, die immer in meiner Erinnerung bleiben werden“, sagt Lochner. „Chicago ist eine Stadt, in der es immer Neues zu entdecken gibt. Meine Freunde und Hubbard Street Dance werde ich natürlich vermissen, aber ich bin bereit für ein neues Abenteuer.“

Tanz „Für mich geht ein Traum in Erfüllung“ Der Profitänzer Florian Lochner macht in Chicago erste Erfahrungen als Choreograph. Im Dezember kommt er mit befreundeten Tänzern für zwei Aufführungen nach Crailsheim.

Das neue Abenteuer ist auch ein Wagnis. Lochner geht mit seiner Idee nicht etwa nach Stuttgart, wo er selbst schon in der Gauthier Dance Company, dem Tanzensemble des Theaterhauses Stuttgart, tanzte, sondern in eine ländliche Region, in der Tanzshows eher eine Ausnahme bilden. „Das ist genau der Grund, warum ich zurück in die Region möchte, weil es hier bislang keine Tanzszene gibt. Für mich ist es wichtig, Menschen, die nicht den alltäglichen Zugang zu Tanz oder Kunst haben, zu erreichen.“

Florian Lochner will der Kreativität freien Lauf lassen

Zusammen mit seiner Tanzpartnerin Alice Klock möchte er eine Plattform für Künstler und Menschen aus der Region und der ganzen Welt bieten, auf der sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen, Neues lernen und Menschen kennenlernen können. Lochner und Klock wollen im Tanzzentrum selbst proben und Shows tanzen, aber auch andere Tänzer, Choreografen und Künstler einladen. „Das Interesse an Kultur ist groß in der Region, man muss sie nur anbieten“, sagt der 28-Jährige.

Profitänzer Lochners Auftritt in der Heimat Der Profitänzer und Choreograph Florian Lochner hat mit einer Profi-Tanztruppe die Eichendorffschule besucht.

Florian Lochner hatte schon als Kind den Wunsch, Tänzer zu werden. Im Alter von 14 Jahren zog er von Oberspeltach nach Mannheim und besuchte dort die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Ein Stipendium der Tanzstiftung Birgit Keil ermöglichte ihm die klassische Tanzausbildung. Als er 2010 seine Ausbildung mit dem Master of Arts abschloss, bekam er, gerade 20 Jahre alt, sein erstes Engagement bei der Gauthier Dance Company in Stuttgart. Vier Jahre später tanzte er bei der Hubbard Street Dance Chicago vor – und wurde engagiert.

Nun schlägt Florian Lochner also ein neues Kapitel auf: eines, in dem er weiterhin selbst tanzt und choreografiert, aber auch eines, in dem er seine reichen Erfahrungen als Profitänzer an junge Talente weitergeben will. „Ich möchte jungen Menschen in der Region zeigen, dass es möglich ist, als Künstler seinen Weg in der Welt zu machen.“ Er selbst ist dafür das beste Beispiel.

