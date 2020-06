Premiere des Elektro-Festivals „Unity“ auf. Darunter sind in der Szene bekannte Namen, wie die Ostblockschlampen, Jerome, Lost Identity und Mausio. Auch der Haller DJ Moestwanted wird auflegen. Das Format ist eine Ersatzveranstaltung, die sich die Leute hinter dem Fortland Festivals erdacht haben. weitere Shows in Deutschland geplant. Auch sind schon Kooperationen mit den ersten großen Autokinos in der Süddeutschen Region im Gespräch. DJs und Video-Künstler treten am 26. Juni im Autokino Berlin bei derauf. Darunter sind in der Szene bekannte Namen, wie dieund. Auch der Haller DJwird auflegen. Das Format ist eine Ersatzveranstaltung, die sich die Leute hinter dem Fortland Festivals erdacht haben. Dessen Premiere, unter anderem mit Scooter, musste dieses Jahr wegen der Corona-Krise auf das Jahr 2021 verschoben werden. Nach dem „Unity“-Tourauftakt in Berlin sind schongeplant. Auch sind schon Kooperationen mit den ersten großen Autokinos in der Süddeutschen Region im Gespräch.

Unity sei eine Weltneuheit, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Format sei eine Symbiose aus Videokunst und Musik, welche von DJs in Form eines Festival-Line-Ups dargeboten werde. Für die 210 Quadratmeter große LED-Leinwand habe man eine spannende Geschichte verfilmt und mit aufwändigen Animationen und Visuals in Szene gesetzt.

Konzert im Kino auf dem Parkplatz des Flughafens BER

Die Besucher werden auf eine Reise geschickt, die mit Visuals, DJs mit Livesets und Pyrotechnik begleitet werde. So seien auch in den Coronazeiten echte Festivalgefühle erlebbar.

Youtube

Demnach werden Electro, House, Techno und Harder Styles in einer Geschichte vereint, die zu den Grundwerten der elektronischen Musikbewegung zurückführe: Peace, Love and Unity (englisch: Friede, Liebe und Einigkeit)

Die 20.000 Quadratmeter große Fläche auf dem Parkplatz des Flughafens BER bietet Platz für bis zu 4.000 Gäste in 900 Autos.

Tickets im Online-Shop