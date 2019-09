Die anhaltende Trockenheit und die überdurchschnittlich hohen Temperaturen haben dazu geführt, dass die Wasserführung der Flüsse und Bäche im Landkreis Schwäbisch Hall erheblich zurückgegangen ist. Die Entnahme von Wasser aus sämtlichen oberirdischen Gewässern sollte daher unterlassen werden, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Durch die geringe Wasserführung drohten nicht nur dem Fischbestand, sondern insbesondere auch sämtlichen im Bach lebenden wassergebundenen Tieren und Pflanzen gravierende Schäden. In niedrigen Gewässern erhöhten sich Temperatur und Schadstoffkonzentration schneller. Das führe zu einem geringeren Sauerstoffgehalt und berge die Gefahr eines Fischsterbens, heißt es. Und weiter: „Deshalb ist es wichtig, dass eine Mindestwassermenge zum Schutz der Gewässerlebewesen verbleibt und Entnahmen nur in Ausnahmefällen erfolgen.“

Wetterbericht gibt wenig Hoffnung auf Regen

Der Wetterbericht der nächsten Tage und Wochen lasse kaum umfangreiche Niederschläge erwarten, sodass sich die Gewässersituation eher noch verschlechtern dürfte. Um die Abflüsse in den Gewässern des Landkreises nicht zusätzlich zu verringern, bittet das Landratsamt zum vorrangigen Schutz der Flora und Fauna dringend um einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Gut Wasser.

Dafür ist es erlaubt, Wasser aus den Flüssen zu nehmen

Ohne Erlaubnis zulässige Entnahmen sind nur für den Gemeingebrauch, zum Baden, Schöpfen mit Eimern und Gießkannen, das Tränken von Tieren in geringen Mengen für die Land- und Forstwirtschaft sowie den Gartenbau erlaubt. Darüber hinaus bedürfe es einer schriftlichen wasserrechtlichen Erlaubnis der Unteren Wasserbehörde des Landratsamts Schwäbisch Hall. Dies gelte auch für einmalige oder unregelmäßige andere Entnahmen. Eine Wasserentnahme ohne die erforderliche Erlaubnis sei eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet werden könne. Sollten die Pegelstände weiter sinken, sei wie in den Vorjahren mit dem Erlass einer Einschränkung des Gemeingebrauches per Verfügung zu rechnen.

Das könnte dich auch interessieren: