Für Christian von Stetten geht der erste seiner verkehrspolitischen Träume in Erfüllung. „Wir haben die erste Flixbushaltestelle im Hohenlohekreis in trockenen Tüchern“, freut sich der Künzelsauer CDU-Bundestagsabgeordnete. Auf der Fahrt von Neckarsulm nach Berlin werden die auffällig grünen Busse künftig im Gewerbepark Hohenlohe Station machen.

Der Standort ist nicht zufällig ausgewählt. Das zeigt schon der Name der Haltestelle: „Gewerbepark Hohenlohe/Kochertalbahnhaltestelle“ steht auf dem Schild, das am neuen riesigen Logistikzentrum der Firma Würth enthüllt wird. Dieser Name ist nicht nur eine Referenz an die alte Kochertalbahn, die von 1924 bis 1981 den Personenverkehr auf der 23,6 Kilometer langen Strecke von Waldenburg bis Forchtenberg sicherstellte, sondern er ist auch Programm.

Denn geht es nach Christian von Stetten, wird diese Kochertalbahnstrecke von Waldenburg bis Künzelsau in den kommenden Jahren reaktiviert. Dazu hat er 2019 die „Bürgerinitiative: Wir bauen die neue Kochertalbahn e. V.“ ins Leben gerufen, die sich für die Wiederbelebung der Strecke einsetzt.

Tatsächlich sind mit der Änderung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG), das der Bundestag am 30. Januar beschlossen hat, die Chancen für eine Wiederinbetriebnahme gestiegen, da finanzielle Fördermittel jetzt auch verstärkt im ländlichen Raum einsetzbar sind. Insgesamt 15 der aus allen Landkreisen Baden-Württembergs eingereichten Strecken sollen nach einer ersten Prüfung des Landes in die vertiefte Bewertung kommen. Die neue Kochertalbahn in Künzelsau hat diese Hürde schon einmal genommen.

Zudem hat die von der Bürgerinitiative und der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft erstellte Machbarkeitsstudie ergeben, dass „eine Wiederinbetriebnahme der Bahnstrecke von Waldenburg nach Künzelsau bautechnisch machbar ist“.

Auch für Stefan Neumann ist die neue Haltestelle „ein toller Erfolg für Künzelsau“. „Als Hochschul- und Wirtschaftsstadt erfahren wir so eine aktive Verbesserung unserer Erreichbarkeit“, betont der Künzelsauer Bürgermeister.

Die Busse starten in Saarbrücken und fahren über Mannheim und Neckarsulm zum Halt im Gewerbepark. In rund sieben Stunden sind die Busse in Berlin. Die Fahrtroute führt über Nürnberg nach Berlin. Rund sieben Stunden Fahrzeit sind im Fahrplan angegeben. Der Fernbus fährt um 14.55 Uhr im Gewerbepark ab. Die Fahrkarten sind ab 14.99 Euro zu haben. In die umgekehrte Richtung startet der Flixbus um 12.40 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof in Berlin. Bei Bedarf kann seit 2017 auch Wolpertshausen angefahren werden.

„Im Gewerbepark wird noch einiges passieren und die Flixbushaltestelle ist nur ein Teil davon", verrät Christian von Stetten. Für ihn ist damit ein weiterer Schritt in einem langen Prozess gemacht, an dessen Ende die Kochertalbahn stehen soll.