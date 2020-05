Die grüne Flotte ist ab dem heutigen Donnerstag wieder auf den Autobahnen unterwegs. Die Firma Flixbus nimmt ihre Routen wieder auf, so auch die Haltestelle Wolpertshausen direkt an der Anschlussstelle zur A 6. Wolpertshausen ist einer von den deutschlandweit knapp 50 ersten Haltepunkten, die wieder angefahren werden.

Flixbus-Haltestelle in Wolpertshausen ist gutes Zeichen für die Region

„Ich freue mich außerordentlich, dass es gelungen ist, dass die 2017 in Betrieb genommene Flixbushaltestelle in Wolpertshausen wieder angefahren wird. Mit einem kurzen Halt in Nürnberg können alle Reisenden weiterhin ohne umzusteigen direkt von Wolpertshausen nach Berlin fahren“, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian von Stetten in einer Pressemitteilung.

Auch andere Großstädte wie Leipzig, Hamburg, Frankfurt und München können von Wolpertshausen aus per Bus erreicht werden.

Dass Flixbus ausgerechnet Wolpertshausen als einer der ersten Haltepunkte wieder in den Streckenplan aufnimmt, zeigt, dass sich die Haltestelle im Landkreis Schwäbisch Hall etabliert hat. „Wir befinden uns gerade im Prozess des ‚Hochfahrens’ in allen Bereichen. Dass Flixbus nun wieder Wolpertshausen anfährt, ist ein weiteres gutes und spürbares Zeichen für die Region.“

Flixbus hat für den Neustart ein europaweites Hygienekonzept erarbeitet. Auf Nachfrage dieser Zeitung hat Flixbus jedoch noch nicht geantwortet, was dieses Konzept beinhaltet.

Info Die Verbindungen von und nach Wolpertshausen gibt es auf

www.flixbus.de.