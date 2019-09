Nach einem Dreivierteljahr Bauzeit konnte am Dienstag die neue Halle der Firma Hauck Heat Treatment Süd GmbH in der Wilhelm-Bott-Straße eingeweiht werden. Mit zahlreichen Gästen, darunter alle Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Vertretern der sieben Hauptstandorte in Deutschland wurde das Ereignis gefeiert. Am Nachmittag wurden die Gäste in kleinen Gruppen durch die neue Halle geführt.

Hauck hat noch nicht in alle Maschinen investiert

Die Investition in die neue Halle sei mit Umsicht und Bedacht getätigt worden, betonte der für Deutschland und Europa zuständige Geschäftsführer Marcus Wendel, der eigens aus Remscheid angereist war. Der Markt befinde sich derzeit in einer Erholungsphase.

„Wir haben daher noch nicht alles Geld ausgegeben und haben noch nicht in alle Maschinen investiert, doch wir sind für die Zukunft gerüstet. Wir haben neue Kapazitäten geschaffen, um die Märkte besser bedienen zu können“, fasste Wendel zusammen.

Im Sommer 2017 sei der Plan zur Erweiterung der Kapazitäten in der Kammerofenabteilung und der Nitrierabteilung gereift, berichtet der Gaildorfer Werkleiter Ingo Segler. Im Architekturbüro Mahl und Zoller aus Schwäbisch Hall habe man einen kompetenten Partner gefunden.

Die Bauanträge wurden Ende Februar 2018 gestellt, im Sommer 2018 konnte mit dem Bau begonnen werden. Die Baubedingungen waren nicht einfach, weil der Betrieb nicht unterbrochen werden sollte. So musste ein neuer unterirdischer Methanoltank inklusive eines Tankplatzes eingebaut werden und die Verdunstungstürme wurden versetzt. Das alte Ammoniaklager wurde außerhalb des Gebäudes in einen „Seecontainer“ verfrachtet. Nachdem dies alles versorgt war, konnte mit dem eigentlichen Neubau im Herbst begonnen werden.

Bis jetzt stehen in der neuen Halle zwei Nitrieranlagen und eine Löschmittelreinigungsanlage. Stellplätze für zwei weitere Nitrieröfen sind vorbereitet, sodass in der letzten Ausbaustufe eine durchschnittliche Leistung von 40 bis 50 Tonnen pro Woche im Nitrierbereich angeboten werden kann. Ein weiterer Kammerofen zum Einsatzhärten, Vergüten und Härten von Stahl erlaubt es dem Unternehmen, pro Woche circa zehn Tonnen zu behandeln. Die neue Halle mit ihren effizienteren Brennsystemen bietet auch mehr Sicherheit und bessere Arbeitsbedingungen und die „Lieferperformance“ wird gesteigert, auch die Umweltauflagen sind erfüllt.

Neue Produktionshalle sei gut für den Standort Gaildorf

Gaildorfs Erste Beigeordnete Tanja Ritter lobte die rasante Entwicklung und das Engagement von Hauck Heat Treatment. „Die Firma hat ein Alleinstellungsmerkmal in der Limpurger Industrielandschaft und ist auch gut für den Standort Gaildorf“. Architekt Reiner Zoller und sein Bauleiter Uwe Blank zeigten sich erfreut über die gute Zusammenarbeit mit den Firmenverantwortlichen und den beteiligten Handwerkern. In zwei bis drei Wochen sollen auch die Arbeiten im Außenbereich abgeschlossen sein.

Mit dem Neubau wuchs die Produktionsfläche der Firma um 750 Quadratmeter, hinzu kommen 55 neue Parkplätze. Aktuell beschäftigt die Firma 60 Mitarbeiter und eine Aufstockung des Personals ist geplant. Das Investitionsvolumen liegt deutlich über zwei Millionen.

Das könnte dich auch interessieren: