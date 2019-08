Das Obersontheimer Maschinenbau-Unternehmen wollte sich in Eigenverwaltung aus der Schieflage befreien. Dieser Plan scheitert. Die Belegschaft ist wütend.

Mit Galgen und Sarg zogen gestern rund 80 Beschäftigte der Fima Maschinenbau GmbH vom Hessentaler Bahnhof zum wenige hundert Meter davon entfernt liegenden Sitz der Schaeff Holding AG. Diese ist Eigner des Maschinenbau-­Unternehmens im Obersontheimer Ortsteil Oberfischach. Die Wut der Beschäftigten und IG-Metall-Funktionäre richtete sich in erster Linie gegen Alexander Schaeff, den Geschäftsführer der Schaeff Holding AG. Zu ihr gehört die Fima.

Die Symbolik mit Galgen und Sarg rechtfertigte Gewerkschaftssekretär Rüdiger Bresien bei einer Kundgebung gestern mit den Worten: „Hier hat einer der Totengräber seinen Sitz. Aber wir wollen die Fima nicht beerdigen, das Unternehmen soll erhalten werden.“ Eine klare Verantwortung erkennt auch Fima-Betriebsratsvorsitzender Rocco Di Franco: „Man hat mit unseren Arbeitsplätzen gespielt.“

Protestmarsch nach Insolvenz bei Fima Nach 70 Entlassungen: Arbeiter demonstrieren in Hessental Bilderstrecke öffnen

„Nichts vorzuwerfen“

„Seit Jahren wurde immer wieder betont: Wir sitzen alle im selben Boot. Aber wer hat denn gerudert? Wer greift die Gewinne ab?“, fragte Gewerkschaftsfunktionär Arno Siebert, als sich der Protestzug auf dem Parkplatz der Schaeff Holding versammelt hatte.

Die Angriffe kontert Alexander Schaeff gestern in einem Telefonat mit der Redaktion: „Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Dass das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gescheitert ist, liegt allein und ausschließlich daran, dass die Banken uns keine Avallinien zur Verfügung gestellt haben.“ Avalkredite dienen dazu, Geschäfte abzusichern, den Auftraggebern Garantien zu gewähren. Die Projektbücher seien voll, so der Eigner. „Selbst in der letzten Woche habe ich noch eine Dreiviertelmillion Euro zur Verfügung gestellt“, beteuert Alexander Schaeff.

Vorgestern letzter Arbeitstag

Dass Alexander Schaeff am Dienstag seine Position nicht auf der Betriebsversammlung erklärt habe, liege an dem Umstand, dass er nicht eingeladen war. „Ich ging davon aus, dass man mich dort nicht sehen wollte.“ Außerdem versichert er, alle Erträge im Unternehmen gelassen zu haben.

Insolvenz Fima Obersontheim Kampf um ihre Arbeitsplätze: Fima-Mitarbeiter demonstrieren auf dem Haalplatz Mitarbeiter des Oberfischacher Maschinenbau-Unternehmens Fima demonstrieren gestern in Hall für den Erhalt ihrer Jobs. Sie fordern Gläubiger und Geschäftsführung zum Handeln auf.

In der zurückliegenden Woche war bekannt geworden, dass das Unternehmen mit dem Versuch einer Insolvenz in Eigenverwaltung gescheitert ist. An diesem Dienstag gab der vorläufige Insolvenzverwalter, Steffen Rauschenbusch aus Mannheim, bekannt, dass ihm nichts anderes übrig bleibe, als 70 von 150 Mitarbeitern freizustellen. Diese hatten vorgestern ihren letzten Arbeitstag bei dem Unternehmen.

Was die Fima-Mitarbeiter und Gewerkschaftsfunktionäre wütend macht, ist der Umstand, dass dem Unternehmen genügend Aufträge vorliegen würden. Es stehe aber nicht das Geld zur Verfügung, um diese abzuarbeiten.

Uwe Bauer, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Schwäbisch Hall, schüttelt den Kopf. In den zurückliegenden drei Monaten, als der Betrieb in der eigenverwalteten Insolvenz war, habe die Arbeitsagentur sämtliche Personalkosten getragen. Dennoch habe das Geld nicht gereicht. Diesen Umstand lastet die Gewerkschaft einerseits Alexander Schaeff an, andererseits dem Bankenkonsortium mit der Sparkasse an der Spitze.

„Schwarze Null in Sichtweite“

„So richtig wütend macht mich, dass die Rahmenbedingungen gestimmt haben. Nach einem hal­ben Jahr wäre eine schwarze Null in Sichtweite gekommen“, schimpft Uwe Bauer.

Die Fima Maschinenbau GmbH bezeichnet sich als führenden Spezialisten für Strömungstechnik. Das Unternehmen entwickelt Radialgebläse und Turboverdichter. Zu den Kunden gehören Unternehmen aus der Chemie-, Gas- und Ölindustrie. Besonders wichtig ist für die Fima die Ölbranche. Dass die Preise in diesem Segment nachgegeben haben, hat die Fima in die Zahlungsunfähigkeit getrieben.

Das könnte dich auch interessieren:

Sperrung Westumgehung Schwäbisch Hall Schwerer Unfall bei Wackershofen - Stau auf der B19 Am Donnerstagnachmittag ist ein schwerer Unfall auf der K2576 passiert. Drei Personen wurden dabei in zwei Fahrzeugen eingeklemmt. Der Verkehr auf der B19 staute sich in Hall und Untermünkheim.

Unfall in Michelfeld Baum schrammt stehendes Auto Der 70-Jährige war dem Baum extra ausgewichen. Doch er war zu breit für die Fahrbahn.