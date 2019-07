Kein Grund zur Aufregung: Dem Gemeinderat wird die Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2018 vorgelegt.

Auf dem Fichtenberger Sportplatz scheint es wieder ruhiger geworden zu sein. In den letzten Jahren hatte dort ein Unbekannter mehrfach die Beregnungsanlage beschädigt, in der Regel wohl mit heftigen Tritten gegen die Spritzdüse. Die Sache wurde aktenkundig, nachdem die Sportkameradschaft im vergangenen Jahr Anzeige erstattet hat. Ob sich der Unbekannte dadurch abschrecken ließ, ist nicht bekannt. Weitere Anschläge auf die Spritzdüse wurden jedenfalls nicht gemeldet.

Keine kriminellen Schwerpunkte in Fichtenberg

Solche Vorkommnisse gehen, sofern sie der Polizei gemeldet werden, als Sachbeschädigung in die Statistik ein. In Fichtenberg hat sich danach im Jahr 2018 nur wenig geändert: Waren 2017 noch zwölf Fälle von Sachbeschädigung gemeldet worden, waren es 2018 immer noch zehn. Auch in den anderen Deliktgruppen gibt es keine nennenswerten Veränderungen oder gar Schwerpunkte: Die Zahl der Rauschgiftdelikte beispielsweise ist von acht auf fünf gesunken, die Zahl der Diebstähle mit 19 Fällen etwa gleich geblieben, die Zahl der Betrugsdelikte hat sich von zwölf auf sechs halbiert.

Mesut Özil Versuchter Raubüberfall: Teamkollege Kolasinac schlägt Täter in die Flucht Fußballstar Mesut Özil ist in London offenbar von zwei Motorradfahrern mit Messern bedroht worden. Er rettete sich in ein Restaurant.

Bei solch niedrigen Zahlen besteht also kein Grund zur Aufregung und schon gar nicht zur Panik. Darauf wies der Fichtenberger Bürgermeister Roland Miola hin, als er dem Gemeinderat am vergangenen Freitag die Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2018 zur Kenntnisnahme vorlegte. Die Computerkriminalität beispielsweise ist statistisch gesehen geradezu explodiert, real ist sie lediglich von null auf drei Fälle gestiegen, wobei über die Qualität dieser Fälle noch gar nichts gesagt ist.

Tatsächlich zählt Fichtenberg statistisch gesehen zu den sichersten Gemeinden in Baden-Württemberg, und sie ist im letzten Jahr noch ein bisschen sicherer geworden. Die Kriminalitätsbelastung wird durch die sogenannte Häufigkeitszahl ausgedrückt. Dafür wird die Zahl der polizeilich registrierten Straftaten auf 100.000 Einwohner hochgerechnet.

Diese Häufigkeitszahl erreichte 2017 in Fichtenberg den Wert 2503 und sackte nun auf 2179 ab. Zum Vergleich: Landesweit lag die Häufigkeitszahl bei 5191. Und weil sich das nach so viel anhört: Es geht in Fichtenberg um 63 registrierte Straftaten bei einer Einwohnerzahl von 2891 Personen. Aufgeklärt wurden 35 Straftaten, die Quote lag also etwas höher als bei 50 Prozent. Bei einigen ­wenigen Fällen (11,1 Prozent) wurde die Kriminalpolizei eingeschaltet.

Das könnte dich auch interessieren:

Überfall auf A5 bei Karlsruhe Falsche Polizisten überfallen Geldtransporter Zwei Männer - möglicherweise in Polizeiuniform - haben am Montag laut Polizei an der A5 einen Geldtransporter überfallen.