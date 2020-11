Am 12. November endete die einmonatige Auslegungsfrist im Verfahren „Aufhebung Bebauungsplan Auchthalde“ in Fichtenberg. Der Gemeinderat hatte am 25. September die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit beschlossen. Ziel und Zweck des Verfahrens ist die Aufhebung des Beba...