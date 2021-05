Der Grund der Störung ist noch nicht bekannt, möglicherweise wurde bei Bauarbeiten ein Kabel beschädigt. Davon betroffen sind auch viele Haushalte in Wildenstein sowie der Server der Grundschule in Unterdeufstetten. Bis wann der Schaden behoben sein wird, ist noch offen. In dringenden Fällen kann man das Rathaus unter 01 73 / 3 25 64 93 erreichen.