Mit dem Programm SAFE baut ein Konsortium aus 77 Stadtwerken, Energieversorgern und Kommunen in Baden-Württemberg ein flächendeckendes Sicherheitsladenetz für Elektrofahrzeuge auf. In der Gemeinde Fichtenau hat die ENBW-ODR auf dem Parkplatz südlich des Rathauses in Wildenstein eine Station installiert. Die Ladesäule kann ab sofort genutzt werden.

Die Station wurde kürzlich von Bürgermeisterin Anja Schmidt- Wagemann und Vertretern der ENBW-ODR eingeweiht. Bei der Ladesäule handelt es sich um den Typ „Smight 3.2-ER“. Auf den beiden reservierten Parkplätzen stehen den Fahrern von Elektroautos zwei Wechselstrom-Anschlüsse vom Typ 2 mit bis zu 22 Kilowatt Leistung zur Verfügung. Ältere Fahrzeuge und Zweiräder lassen sich an zwei Schuko-Steckern mit je 3,7 Kilowatt aufladen. Der Zugang zu den Ladepunkten erfolgt am einfachsten mit der „ODR MobilityME-App“ oder mithilfe handelsüblicher RFID- Karten. Im Viellader-Tarif, der eine Grundgebühr von 4,99 Euro vorsieht (entfällt für ODR-Kunden), kostet das Laden 29 Cent pro Kilowattstunde an Normalladepunkten und 39 Cent an Schnellladepunkten.

„Ein einheitlicher Preis pro Kilowattstunde an allen 25.000 Ladepunkten ist fair und planbar für den Kunden“, sagt Heidrun Benedikter vom kommunalen Management der EnBW-ODR.

Europaweites Laden

Die App bietet zudem die Möglichkeit, mit dem Smartphone an nahezu 30.000 Stationen in ganz Europa zu laden. Die Kunden können ihr Elektrofahrzeug bequem mit der MobilityMe-Karte oder -App bei den ODR-eigenen Ladesäulen oder Roaming-Partnern europaweit laden. So sind alle Lademöglichkeiten in der App in einer übersichtlichen Kartenansicht dargestellt. Man sieht auf einen Blick, wo die nächste Ladestation verfügbar ist, wie viele Anschlüsse es gibt, welchen Typ die Steckverbindung hat und wie hoch die Ladeleistung ist.

Mit der App lässt es sich auch bequem bezahlen und die monatlichen Rechnungen jederzeit einsehen. Alternativ ist das Bezahlen über das Scannen eines QR-Codes an der Ladesäule, dem sogenannten „Direct-Payment“, möglich. Der Zugang zu den Ladepunkten kann auch mithilfe von E-Ladekarten erfolgen.