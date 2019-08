Themen in diesem Artikel Crailsheim

Eine 60-Jährige hat sich am Montagvormittag wegen eines Rehs schwere Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 60 Jahre alte Radfahrerin am Montag gegen 11.19 Uhr in Wildenstein in der Crailsheimer Straße in Richtung Crailsheim unterwegs, als plötzlich ein Reh auf der Fahrbahn auftauchte. Die Radfahrerin stieß mit dem Tier zusammen, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Reh hielt sich nach dem Unfall noch kurze Zeit in einem angrenzenden Garten auf, ehe es davonrannte.

