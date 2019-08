Statt mit 210.000 Euro beteiligt sich das Land nun mit 400.000 Euro am Radweg von Wildenstein nach Matzenbach. Die alte Vereinbarung mit der Gemeinde basierte auf einer veralteten Kostenplanung.

Am 23. Juni wurde der lang ersehnte Radweg von Wildenstein nach Matzenbach in der Gemeinde Fichtenau offiziell eingeweiht. Kalkulierte Kosten: 560.000 Euro für knapp 1,5 Kilometer. Der Radweg führt zwar entlang der L 1070, aber es ist nicht so, dass das Land alles zahlt. Wenn die Gemeinde nicht signalisiert hätte, sich finanziell zu beteiligen, würde es wohl heute keinen Radweg geben, dafür gibt es schlichtweg zu wenig Verkehr.

Das Thema treibt Fichtenau seit 1986 um, den Weg zum Radweg ebnete erst eine Petition anno 2016. Daraufhin schloss die Gemeinde mit dem Land eine Vereinbarung, die Folgendes vorsah: 125.000 Euro Beteiligung an den Baukosten, 75.000 Euro für die Unterhaltung, 10.000 Euro Verwaltungskostenpauschale – summa summarum 210.000 Euro, basierend auf einer Kostenschätzung des Regierungspräsidiums Stuttgart von insgesamt 250.000 Euro.

Positive Signale

Doch schon bald stellte sich heraus, dass dieses Geld bei Weitem nicht ausreichen sollte. Aus den 40.000 Euro Eigenanteil der Gemeinde wurden 350.000 Euro, ohne dass das Land finanziell nachbesserte. Bürgermeisterin Anja Wagemann berichtete zwar von „positiven Signalen“, doch selbst bei der Einweihung tat sich: nichts.

Dann meldete sich der FDP-Landtagsabgeordnete Stephen Brauer mit einer Pressemitteilung zu Wort. Er begrüße den „erhöhten Landeszuschuss für den Radwegebau in Fichtenau“, heißt es darin. Die Gemeinde könne mit 400.000 Euro rechnen. „Das ist fast eine Verdoppelung der ursprünglich in Aussicht gestellten finanziellen Förderung der Maßnahme“, macht Brauer deutlich. „Ich freue mich sehr darüber, dass nach langen Jahren der Vorplanungen, intensiven Verhandlungen und verschiedenen parlamentarischen Initiativen nunmehr auch in finanzieller Hinsicht ein positiver Abschluss für diese so wichtige Verkehrsinfrastrukturmaßnahme gefunden wurde.“ Sein Fazit: „Ein guter Tag für die Gemeinde Fichtenau.“

Bienensterben im Kreis Hall Seuchen-Alarm im Bienenstock: Amerikanische Faulbrut breitet sich aus In drei Bienenbeständen in Fichtenau ist im April eine bakterielle Infektionskrankheit ausgebrochen - und nun auch im Ostalbkreis.

Auch die grüne Landtagsabgeordnete Jutta Niemann freut es sehr, „dass es nun endlich den Radweg zwischen Wildenstein und Matzenbach gibt“. Die Gemeinde hätte lange auf diese Radverbindung hingearbeitet. „Daher finde ich es wichtig, dass sich das Land statt mit den vereinbarten 210.000 Euro nun sogar mit 400.000 Euro an den gestiegenen Kosten beteiligt“, sagt Niemann. Dafür habe sie sich beim Regierungspräsidium und beim Verkehrsministerium eingesetzt.

Warum die Erhöhung des Landesanteils so lange auf sich warten ließ, erklärt das Regierungspräsidium (RP) auf Nachfrage unserer Zeitung wie folgt: „Die bestehende Vereinbarung, die auf einer länger zurückliegenden Kostenplanung basierte, musste an die zwischenzeitlich erhöhten Gesamtkosten angepasst werden.“ Diese Kostenplanung stammt wohl aus dem Jahr 2009 und musste 2017 noch herhalten.

„Sehr erfreulich für uns“

Und welchen Einfluss hatten Niemann und Brauer bei der Entscheidung? „Es ist nicht unüblich, dass sich Abgeordnete sowie weitere kommunale Vertreterinnen und Vertreter zu Verkehrsmaßnahmen in ihrem Wahlkreis/Zuständigkeitsbereich erkundigen“, schreibt das RP. Aber: „Entscheidungen basieren jedoch auf fachlichen Planungen.“

Fest am See in Fichtenau Feuerwerk am Storchenweiher Am Wochenende geht das 43. Fest am See am Storchenweiher in Lautenbach über die Bühne.

Der Gemeinde Fichtenau kann es egal sein, obwohl es „einige Zeit gedauert“ hat, wie Kämmerer Sebastian Thomer sagt. Er äußert sich zum Thema Radweg, weil Bürgermeisterin, Hauptamtsleiter und Ortsbaumeister gerade im Urlaub sind. „Das ist für uns sehr erfreulich“, betont Thomer. Der Eigenanteil sinkt von 350.000 Euro auf 160.000 Euro – Geld, das die Gemeinde gut gebrauchen kann. Thomer hält es für möglich, dass das Projekt weniger als 560.000 Euro kostet, er wartet noch auf die Schlussrechnung.

Entsorgungskosten gespart

Wenn der Radweg günstiger kommt, könnte das auch mit dem Gemeinderat Herbert Kaspar zu tun haben. Denn er ließ dem eigenen Vernehmen nach mehr als 2000 Tonnen Unterbaumaterial, das bei der Baustelle Lindenweg in Unterdeufstetten anfiel und die Gemeinde teuer entsorgen wollte, beproben – mit dem Ergebnis, dass sich dieses weiter für den Unterbau eigne. Und so wurde es teilweise für den Radweg verwendet.

Auf diese Weise sparte Kaspar der Gemeinde eine sechsstellige Summe allein bei der Entsorgung. Zudem musste wenig neues Unterbaumaterial her, dieser Posten war in den 560.000 Euro einkalkuliert. Kämmerer Thomer hofft jedenfalls auf die Schlussrechnung und darauf, „dass sich das entsprechend bemerkbar macht“.

Das könnte dich auch interessieren: