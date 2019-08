Die Gemeinde plant am Sportzentrum in Matzenbach für rund 320.000 Euro einen Begegnungs- und Bewegungspark. Nebenbei wird über Parkplätze diskutiert.

Der Fichtenauer Gemeinderat hat in der Juli-Sitzung die Planungen für einen Begegnungs- und Bewegungspark in Matzenbach auf den Weg gebracht. Damit beauftragt wurde die freie Garten- und Landschaftsarchitektin Sigrid Bombera aus Heubach. Die Gesamtkosten des Projekts liegen bei rund 320.000 Euro, die Gemeinde rechnet mit einem Zuschuss aus dem Leader-Programm von 50 Prozent.

Die Resonanz auf den 2016 eröffneten Spielplatz der Riesen in Wildenstein habe gezeigt, „dass in Fichtenau ein Ort fehlt, an dem vor allem die Einwohner – ob Jung oder Alt – zusammenkommen und aktiv sein können“, so wird Bürgermeisterin Anja Wagemann in einer Pressemitteilung zitiert. Das Sportzentrum in Matzenbach biete sich an, denn dort gebe es schon die Turn- und Festhalle, Fußballplätze, die Rundlaufbahn, den Hartplatz, die Tennisplätze und die Minigolfanlage.

Was genau ist geplant? Wagemann spricht von einer Aufwertung des Geländes – aus dem Bolzplatz, dem Hartplatz sowie dem weiteren Gelände wird ein Bewegungspark, „alles schön mit Bäumen und Büschen gestaltet“. Es gibt einen Kleinkinderspielplatz und einen Kinderspielplatz. Zudem sind Mehrgenerationengeräte vorgesehen. „So können Oma und Opa, Mama und Papa Bewegung in ihren Alltag bringen“, sagt Wagemann.

Fitnessgeräte für Sportler und eine asphaltierte Pumptrackstrecke für Jugendliche mit Fahrrad und Skateboard runden das Angebot ab. Im Winter soll auf dem Hartplatz eine Eisfläche entstehen, die Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen möglich macht. „Um den Kostenrahmen einzuhalten“, wurden Bodentrampoline und einige wenige Spielgeräte eingespart.

Der alte Spielplatz kommt weg

Wer sich in Matzenbach auskennt, der weiß, dass es hinter der Turn- und Festhalle, mitten im Wohngebiet, den Spielplatz Abenteuer gibt. Was passiert eigentlich mit dem? „Die Zuwegung ist versteckt und das Gelände sehr hügelig und für einen modernen Spielplatz eher ungeeignet“, betont Wagemann. Mit anderen Worten: „Mit der Umsetzung des Begegnungs- und Bewegungsparks wird der bisherige Spielplatz aufgelöst.“ An dessen Stelle sollen einmal Bauplätze entstehen und die Einnahmen aus dem Verkauf dann zur Finanzierung des Begegnungs- und Bewegungsparks verwendet werden.

Als Termin für die Umsetzung nennt die Bürgermeisterin die Jahre 2020 und 2021. „Die konkrete Umsetzbarkeit kann dann im Rahmen der Haushaltsplanungen der nächsten Jahre, auch im Hinblick auf die Entwicklung der Gemeindefinanzen, besprochen werden“, heißt es in der Vorlage zur Gemeinderatssitzung.

Wagemann spricht in der Sitzung von „Vorzeigespielplatz“. „Ein richtig toller Plan“, findet Gemeinderat Konrad Meiser. Dann entwickelt sich eine Diskussion zur Parkplatzsituation. Es entstünden zwar 15 neue Plätze, doch es würden viele wegfallen, weil der Bolzplatz, auf dem derzeit geparkt werde, eine andere Nutzung erfahre. „Wo sollen zukünftig die Parkplätze vorhanden sein?“, fragt sich Gemeinderat Steffen Lüdtke. Dabei denkt er an den gut besuchten Staffeltag des Fußballbezirks Hohenlohe, der im Juli in der Turn- und Festhalle in Matzenbach über die Bühne ging. „Wir verbauen uns da was.“

„Ich denke, wir werden einen Platz finden“, antwortet Wagemann. Sie wirft generell die Frage auf, ob man für eine große Veranstaltung, die ein- oder zweimal im Jahr vorkomme, überhaupt so große Parkflächen brauche. Gemeinderat Peter Trampert hält die Diskussion für überflüssig. Auf der Muswiese würde man sich die Frage nach dem „Wo parkt man?“ auch nicht stellen.

