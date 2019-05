Bei einigen Internet-Nutzern in Fichtenau kommt die versprochene Datenrate nicht an. Der Gemeinderat pocht auf eine schnelle Lösung des Problems.

Die Freude an schnellen Internetverbindungen ist bei einigen Hausbesitzern in Fichtenau getrübt: Durch die Leitungen rauschen nicht die versprochenen 50 Megabit pro Sekunde, sondern eine deutlich geringere Datentransferrate. Das Kommunalparlament beschäftigte sich jetzt ausgiebig mit dem Problem.

Die Gemeinde Fichtenau hat nach einer Anschubfinanzierung in Höhe von 250.000 Euro mit der Firma Netcom BW einen Vertrag über die Breitbandversorgung der nördlichen Teilorte abgeschlossen. Die wesentlichen Punkte der Vereinbarung: Der Netzbetreiber sichert für 98 Prozent der Haushalte eine Datenrate von 50 Megabit pro Sekunde zu.

Als das Netz in Betrieb ging, rieben sich vor allem einige Hausbesitzer in Rötlein verwundert die Augen: Von der besagten Datenrate konnte keine Rede sein. Schon im Februar rechnete Gemeinderat Martin Bleicher in einem von sechs weiteren Mitgliedern des Gremiums unterstützen Antrag vor, dass in Rötlein mindestens sechs Hausanschlüsse betroffen sind, und der Versorgungsgrad somit nur noch bei 86 Prozent liege. Ähnliche Fälle gibt es auch in Krettenbach, Großenhub und Wäldershub.

Signal wird gedämpft

Über den technischen Hintergrund des Problems informierte den Gemeinderat Peter Bieg von der Netcom BW. Demnach habe die Telekom die betroffenen Hausanschlüsse nicht an einen Kabelverzweiger in Rötlein angedockt, sondern an einen im Nachbarort Lautenbach. Von hier aus geht das Signal über eine Distanz von bis zu 1500 Metern wieder zurück – mit einer entsprechenden Dämpfung bei den Hausanschlüssen, für die auf der „letzten Meile“ Kupferkabel verwendet werden und damit dann weitaus weniger als 50 Megabit ankommen.

Diese „verzwickte Schaltung“ habe sich erst nach der Abnahme des Netzes durch die Telekom herausgestellt, sagte Peter Bieg: „Vorher hatten wir keine verlässlichen Daten darüber.“

Peter Bieg riet davon ab, die Telekom um eine neue Schaltung zu bitten: „Das kann dauern – und vielleicht sagt die Telekom auch, dass der Kabelverzweiger in Rötlein schon voll belegt ist.“ Besser sei es, dort die bestehende Glasfasertrasse zu verlängern und die Anschlüsse mit Straßenquerungen herzustellen.

Auch Bürgermeisterin Anja Wagemann hielt dieses Vorgehen für „zielführender“, pochte aber ebenfalls auf den Vertrag. Ortsbaumeister Alfons Fischer brachte eine von der ENBW geplante Gasleitung ins Spiel, die 2019 über Rötlein in Richtung Kreßberg verlegt werden soll und auch für Glasfaserkabel genutzt werden könnte.

„Nicht in der Pflicht“

Bleibt noch die Frage, wer die Kosten für diese „Nachrüstung“ übernehmen soll. Wenn es nach Peter Bieg geht, könnte seine Firma für die Technik aufkommen, für den Rest sei die Kommune nebst Hauseigentümern gefragt. Gemeinderat Martin Bleicher lehnte diesen Vorschlag ab: „Ich sehe hier die Gemeinde absolut nicht in der Pflicht.“

Auf jeden Fall müssten die Hausanschlüsse „zu den gleichen Konditionen wie bisher“ her­gestellt werden, sagte Bürgermeisterin Anja Wagemann, die auf eine schnelle Lösung des Problems drängte. Die Netcom BW solle jetzt kurzfristig auch die Option „Gasleitung“ prüfen und die Kommune werde nach

Fördermöglichkeiten Ausschau halten.

