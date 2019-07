Der 23. Crosslauf beim Fest am See steht an diesem Wochenende auf dem Programm.

Zum 23. Mal wird während des Fichtenauer Fests am See der Crosslauf mit Jedermannslauf gestartet. Los geht es am Samstag, 6. Juli, um 16 Uhr am Festzelt beim Storchenweiher in Lautenbach.

Die Veranstaltung startet wie schon in den vergangenen Jahren mit einer Läuferandacht in der Antoniuskapelle. Um 15.15 Uhr sind neben den Läufern auch alle anderen eingeladen, dort besinnliche Minuten bei der Andacht zu verbringen.

Um 16 Uhr werden dann die Läufer auf die abwechslungsreiche und zugleich anspruchsvolle Strecke geschickt. Asphaltierte Abschnitte, Schotterpisten, Wald- und Wiesenböden und kleine Berganstiege wechseln sich ab. „Es gibt auch eine ganze Reihe von weiteren Überraschungen, welche die Stimmung an und neben der Strecke in besonderer Weise anheben“, so die Organisatoren. Außerdem erhält jeder Starter ein Präsent.

Leichtathletik Raphael Arnold wird Zweiter bei Cross-DM Vierköpfiges Team des LAZ Ludwigsburg kommt mit guten Resultaten aus Ingolstadt zurück.

Altersklassen nach DLV-Regeln

Beim Crosslauf werden die Teilnehmer in die Altersklassen nach der Einteilung des DLV gelistet. Die Zeitschnellsten der Startergruppen erhalten je einen Pokal. Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten je eine Medaille.

Beim Jedermannslauf gibt es keine Altersklassenwertung. Die Zeitschnellsten erhalten je einen Pokal. Alle anderen Teilnehmer können ihre Urkunden im Internet ausdrucken. Starter unter 15 Jahren erhalten bei der Siegerehrung im Festzelt eine Medaille.

Interessierte Läuferinnen und Läufer können sich bis Donnerstag, 4. Juli (20 Uhr), voranmelden. Der Link für die Voranmeldung ist auf der Homepage des FC Matzenbach zu finden oder auf der Webseite von „Race Solution“. Nachmeldungen sind vor Ort bis 30 Minuten vor dem Start noch möglich.

