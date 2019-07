Themen in diesem Artikel Kommunalwahl

Martin Bleicher löst Gerald Ilg als erster stellvertretender Bürgermeister in der Gemeinde Fichtenau ab. Als Reaktion auf die Wahl verlässt der Unterlegene wenig später den Sitzungssaal.

Was die Sitzordnung angeht, bleibt im Fichtenauer Gemeinderat alles beim Alten. Die Mitglieder sitzen u-förmig und in alphabetischer Reihenfolge von B wie Martin Bleicher bis T wie Peter Trampert vor der Verwaltungsbank.

Dafür gibt es seit Montag für die Amtsperiode 2019 bis 2024 zwei neue Stellvertreter für Bürgermeisterin Anja Wagemann. Stellvertreter, keine Stellvertreterinnen. Die beiden Herren sind Wagemann künftig im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich nahe, denn sie eröffnen rechts und links das U. Es handelt sich um Martin Bleicher und Peter Trampert. ­Beide sitzen seit 2009 im Gemeinderat.

Bleicher, der aus der Kommunalwahl in Fichtenau als Stimmenkönig hervorging, setzte sich in einer geheimen Wahl (dafür wurde eigens eine Wahlkabine aufgestellt) mit 8:7 Stimmen gegen den bisherigen ersten stellvertretenden Bürgermeister Gerald Ilg durch. Da beide Listen – Fichtenauer Bürgerliste und Freie Wählervereinigung – im Rat jeweils sieben Mitglieder stellen, ist davon auszugehen, dass die achte Stimme von Wagemann kommt.

Was war da los?

Für das Amt des zweiten stellvertretenden Bürgermeisters gab es mit Peter Trampert nur einen Kandidaten. Vorgänger Herbert Kaspar trat nicht mehr an. Wie Bleicher gehört Trampert der Fichtenauer Bürgerliste an. Gewählt wurde er mit neun Stimmen – und damit auch von der anderen Liste. „Auf gute Zusammenarbeit“, sagt Wagemann.

Damit war der neunte Tagesordnungspunkt beendet. Doch bevor die Bauanträge drankamen, kam Gerald Ilg nach vorne zur Verwaltungsbank. Er flüsterte Wagemann etwas zu. Dann verließ er den Sitzungssaal und hinterließ damit einige verdutzte Gesichter. Was war da los? Hatte es mit der Wahl zu tun? Wenn, dann könnte man sich auch fragen, ob sich so etwas gehört.

Am Tag nach der Sitzung hört sich Ilg am Telefon immer noch ziemlich geknickt an. „Das tut schon weh“, sagt er. „Da brauche ich eine Weile.“ Falls er nicht zum ersten Stellvertreter gewählt werden würde, so hatte er im Vorfeld gegenüber einigen Gemeinderäten schon angedeutet, würde er den Saal verlassen: „Bevor ich in der Enttäuschung etwas Falsches sage, das ich später bereue.“

Ein Mann der klaren Worte

Ilg ist seit 25 Jahren Gemeinderat. Schon unter Wagemann-Vorgänger Martin Piott fungierte er als erster stellvertretender Bürgermeister. Es gab Zeiten, da sei er zwischen Job und Ehrenamt „hin- und hergesprungen“. Die treuen Zuhörer im Gemeinderat kennen ihn als Mann der klaren Worte.

Sein Verhalten kommentiert Ilg am Telefon noch mit diesem Satz: „Das war nur vorbeugend.“ Bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 30. September ist er wieder dabei.

