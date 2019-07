In der Gemeinde Fichtenau richten Biber viele Schäden an. Der stellvertretende Bürgermeister Gerald Ilg kritisiert die lange Suche nach Lösungen und spricht sich dafür aus, das Tier vergrämen zu dürfen.

Was tun, wenn der Biber Probleme macht? Vor dieser Frage steht Gerald Ilg. Der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Fichtenau bemängelt die zähe Suche nach Lösungen, außerdem müssten sowohl Bürger als auch Kommunen stets allein für die Bewältigung von Problemen kämpfen. Sein Fazit: Nur durch eine Zusammenarbeit der Gemeinden könne es eine Lösung geben.

Nach Fichtenau seien die ersten Biber vor etwa 15 Jahren gekommen, sagt Ilg. Allerdings habe sich die Lage in den vergangenen Jahren zugespitzt, weil die Tiere sich ohne natürliche Feinde immer weiter ausgebreitet haben. „Der Biber ist hier überall, jeder Weiher und jeder Bachlauf ist betroffen.“

Die Dämme des Tieres haben bereits in der Vergangenheit für Probleme in der Gemeinde gesorgt. In Unterdeufstetten haben sie zu Überschwemmungen in der Nähe der Kläranlage geführt. Dort darf die Gemeinde die Dämme mit Genehmigung des Landratsamts abbauen.

Wasser im Haus

Ähnlich sah es nur einige Meter weiter aus: Der Holzbach, ein Zufluss der Rotach, wurde von einem Biber gestaut. Eine Erdwärmeheizung wurde überflutet, Wasser drang in ein Haus ein. Insgesamt habe man die Lage rund um die Kläranlage mittlerweile aber im Griff, sagt Ilg.

Anders ist die Situation hingegen in der Ölmühle bei Lautenbach. Das Wasser des Ölmühlenweihers staut sich bis unter ein Haus zurück, weil es nicht über die Rotach abfließen kann. Dort hat der Biber einen Damm gebaut. „Die Sandsteine der Mühle saugen sich jetzt voll“, sagt Friedrich Hintermaier, der mit seinem Bruder Erich in der Ölmühle wohnt. Die Mauern des Hauses sind bereits feucht. In der Rotach stehe das Wasser rund einen Meter höher als normalerweise, einige Wiesen sind überschwemmt.

Dabei ärgert sich Gerald Ilg gleich über mehrere Dinge im Umgang mit den Problemen, die das Tier verursacht. Zunächst sei der Weg bis zur Lösung zäh. So muss der Termin einer Vor-Ort-Besichtigung mit dem Landratsamt und dem Regierungspräsidium abgestimmt werden. Dafür brauche es aufseiten der Gemeinde jemand, der „den Daumen drauf hat“ und dranbleibt – wie Ilg in Fichtenau. „Das ist aber sehr mühselig“, sagt er.

Wenn dann ein Termin mit den beiden Behörden zustande kommt, gebe es häufig Vorschläge, die die Gemeinde sehr viel Geld kosten. Oder es werden Genehmigungen erteilt, deren Umsetzung wiederum an der Gemeinde hängen bleibt.

„Weniger Pflanzenarten“

Darüber hinaus bezweifelt Ilg, dass Biber zur Artenvielfalt beitragen. Es gebe eine Kulturlandschaft, die jahrhundertelang gewachsen ist und in der sich viele Arten angesiedelt haben. Durch die Einstellung der Bewirtschaftung auf vielen überfluteten Flächen gebe es eventuell mehr Lurche, aber dafür auch weniger Pflanzenarten. Denn auf diesen Flächen wachse meist Schilf, da­runter sei nur „totes Land“, so Gerald Ilg.

Außerdem seien es immer nur einzelne Betroffene, die mit Problemen kämpfen müssen. Ilg: „Entweder sie machen so lange Wind, bis sie Hilfe bekommen, oder sie resignieren.“ Die Wut der Bürger bekomme auch er ab. „Ich kann den Frust verstehen. Man hat ein Problem, darf dagegen aber nicht vorgehen“, denn: Ohne Genehmigung des Landratsamts darf ein Biberdamm nicht entfernt werden.

Sein Lösungsvorschlag: Alle Bürgermeister einer Region sollten sich treffen und zusammenarbeiten, um Druck aufzubauen, denn „Einzelkämpfer gehen in den Mühlen der Bürokratie unter“. Ziel müsse es sein, den Biber vergrämen zu dürfen, wenn es Probleme gibt.

