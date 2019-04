Themen in diesem Artikel Kommunalwahl

Ohne SPD, dafür mit einer neuen Liste um den früheren Bankvorstand Wolfgang Kaßelkus und den TSV-Vorsitzenden Dieter Biermann verspricht die Wahl in Michelbach jede Menge Spannung. 27 Kandidaten bewerben sich um 14 Plätze.

Das Interesse an kommunalpolitischer Mitbestimmung in Michelbach wächst. Bewarben sich bei der letzten Gemeinderatswahl 2014 lediglich 18 Kandidaten um die 14 Plätze, sind es diesmal 27. Und das, obwohl gleich fünf noch amtierende Gemeinderäte nicht mehr antreten. Da wäre zum Beispiel Lothar Fink, der sich immer wieder kritisch zu neuen Bebauungsplänen äußerte und als ökologisches Gewissen des Gemeinderats galt. Mit Eckard Maier geht zudem ein Windkraft-Befürworter, der bei einigen Räten und Bürgern mit seinen Positionen immer wieder aneckte.

Schickner und Renz wechseln

Da sich für die SPD-Liste diesmal nicht genügend Kandidaten fanden, löste sie sich auf, und Wolfgang Schickner und Hermann Renz wechselten kurzerhand zu den Unabhängigen Bürgern. Deren Listenführer Franz Weissinger freut sich über die Neuzugänge. „Bei uns kann ohnehin jeder je nach Sachfrage frei abstimmen“, betont Weissinger. Und bedauert im gleichen Atemzug, dass er nicht mehr Frauen für eine Kandidatur gewinnen konnte.

Weissinger, der bereits seit über 30 Jahren im Rat sitzt, nennt die Etablierung einer dritten Kindergartengruppe, die Sanierung der Rudolf-Then-Halle, Verbesserungen in der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sowie Investitionen in die Straßen- und Wegesanierung als Kernthemen für die nächsten fünf Jahre. Die Themen Windkraft und Telekom-Funkmast hätten die Diskussionen der letzten Jahre dominiert und die Gemeinde polarisiert. „Man konnte nur dafür oder dagegen sein, dazwischen gab es nichts“, sagt Weissinger. Das Verhältnis zwischen Gemeinderäten und Gemeindeverwaltung hat aus seiner Sicht aber nicht gelitten – im Gegenteil. „Bei uns wird einfach offen diskutiert.“

„Das Interesse an Kommunalpolitik ist in Michelbach wieder erwacht“, hat Wolfgang Kaßelkus, Listenführer der „Freien Wähler“, beobachtet. Auf der neuen Liste finden sich gleich mehrere Kandidaten mit hohem Bekanntheitsgrad. Zum Beispiel mit Dr. Matthias Rothmund ein profilierter Windkraftgegner oder mit Dieter Biermann der Vorsitzende des größten Vereins im Ort. Zu Zielen der Freien Wähler möchte sich Wolfgang Kaßelkus gegenüber unserer Zeitung nicht äußern und verweist auf die Kandidatenvorstellung am 6. Mai (siehe Infokasten). Erst dort wolle sich die Liste zu ihren Zielen äußern und sich jeder Kandidat vorstellen. In den vergangenen Jahren seien in Michelbach mehrere unglückliche Entscheidungen getroffen worden, sagt Kaßelkus, ohne dabei konkreter werden zu wollen.

Ein Wahlforum des Haller Tagblatts mit Podiumsdiskussion und anschließenden Fragen der Bürger wird es in Michelbach nicht geben. Die Unabhängigen Bürger wären dazu bereit gewesen, die Freien Wähler lehnten den vorgeschlagenen Termin ab.

