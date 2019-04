Sechs Gemeinderäte hören auf. Nur zwei Frauen bewerben sich in dem Ort an der Bühler um das Ehrenamt. Die Kandidaten sind zwischen 21 und 61 Jahre alt.

Eine ganz ungewöhnliche Situation gibt es bei den Kommunalwahlen in Bühlerzell: 16 Bewerber treten im Wahlkampf um die 13 Sitze im Rat an. Sechs erfahrene Gemeinderäte hören zwar auf, doch viele neue wollen einsteigen. Rolf Funk, seit 1994 im Gemeinderat, berichtet, dass die seitherigen Gemeinderäte bereits im Herbst begonnen hatten, potenziell geeignete Bürger anzusprechen, ob sie mitmachen würden. Zudem „kamen einige Personen von sich aus auf uns zu – das ist ganz ungewöhnlich“.

In Bühlerzell gibt es die Unechte Teilortswahl. Von den 13 Sitzen sind sechs für Bühlerzell reserviert, drei für Geifertshofen und je zwei für Holenstein und Heilberg. In Holenstein und Bühlerzell haben die Bürger nun die echte Wahl: In diesen Wahlbezirken gibt es mehr Bewerber als Sitze. Die drei Bewerber in Geifertshofen und Heilberg können indes schon jetzt davon ausgehen, dass sie Mitglied im Gemeinderat sind.

Kommunalwahlen im Kreis Hall Veränderung bei der Wahl: Mehr Einwohner bringen zwei zusätzliche Kreisräte Die sieben Wahlkreise im Landkreis sind neu zugeschnitten worden. In den Städten und Gemeinden kommt es zu neuen Konstellationen.

Sechs langjährige Gemeinderäte, davon drei Frauen, hören auf: Seit 1999 sind Petra Nikel, Sybille Ziegler, Bernd Eisebraun und Gabi Strobel Mitglied im Gemeinderat. Seit 2004 engagiert sich Franz Hesselmeer im Rat, seit 2016 Georg Schreckenhöfer, der für Uwe Sebastian Fischer nachgerückt war.

Von den 16 Bewerbern, die insgesamt antreten, gehören bereits sieben dem Gemeinderat an, neun sind Neulinge. Kontinuierlich am längsten dabei ist Wirtschaftsingenieur Rolf Funk (50), er wirkt seit 1994 im Rat mit. Bewerber Gerald Schreckenhöfer (61, im Vorruhestand) war bereits von 1984 bis 2009 im Rat.

Mit 21 Jahren ist Sebastian Schmid der jüngste Bewerber. Der Landwirt lebt in Mangoldshausen und tritt erstmals an. Zwei Frauen stehen auf den beiden Listen: Diana Zarowny (28) aus Bühlerzell (Erstkandidatin) und Ulrike Korcz (54), ebenfalls aus Bühlerzell und seit 2004 im Rat. Den gleichen Jahrgang, 1958, haben Gerald Schreckenhöfer und Karlheinz Freisinger, die beiden ältesten Bewerber. Ulrike Korcz führt im Übrigen die Demokratische Liste an, Rolf Funk die Liste Demokratische Wähler.

Stimmenkönig bei der Wahl 2014 war Ulrich Bareiß (46), Forstwirtschaftsmeister aus Geifertshofen (Liste Demokratische Wähler). Die zweitmeisten Stimmen unter den jetzt antretenden Räten hatte 2014 Christoph Haas (33), Zimmerermeister aus Bühlerzell (seit 2009 im Bühlerzeller Rat). Er tritt bei der Demokratischen Liste an.

Info Das Wahlforum des Haller Tagblatts findet am Donnerstag, 11. April, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Geifertshofen statt. Unter der Moderation von Chefredakteur Dr. Marcus Haas werden je zwei Vertreter der Listen auf dem Podium Stellung beziehen. Für die Demokratischen Wähler sprechen Rolf Funk und Ulrich Bareiß, für die Demokratische Liste argumentieren Ulrike Korcz und Siegfried Fischer.

Das könnte dich auch interessieren:

Kommunalwahl Rosengarten Gemeinderatswahl in Rosengarten: Das ändert sich für die Bürger Erstmals gibt es keine unechte Teilortswahl mehr in Rosengarten. Vier Räte hören auf. Bewerber zwischen 23 und 67 Jahren treten an.