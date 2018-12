Versammlung Feuerwehr Blaufelden 48 Mal gefordert

Blaufelden / swp

Unter dem bekannten Motto „Retten, löschen, bergen, schützen“ sind sie rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr im Einsatz: die 166 Frauen und Männer der Feuerwehr Blaufelden. Bei der Hauptversammlung im Spektrum gab es einen Rückblick auf 2018 und einen Ausblick auf die kommenden Jahre.

Zu 48 Einsätzen – doppelt so viele wie im Vorjahr – wurde Blaufeldens Wehr mit ihren fünf Einsatzabteilungen im letzten Jahr gerufen. Die Einsätze summieren sich auf neun Alarme einer Brandmeldeanlage, zehn Brände, 17 technische Hilfeleistungen, sieben Unwettereinsätze, einen Insekten- und einen Gefahrguteinsatz und drei Fehlalarme. Mit 166 aktiven Feuerwehrleuten gelingt es derzeit noch, die problematische Tagesalarmierung aller Einsatzabteilungen zu gewährleisten. „Die Blaufeldener können sich auf ihre Feuerwehr verlassen“, bedankte sich Kommandant Kastler bei allen.

Drei Einsätze sind in diesem Jahr besonders in Erinnerung geblieben: Nach einem Suizid wurde auf dem Schulgelände Alarm ausgelöst. Zwischen Blaufelden und Blaubach wurde ein Schlepperfahrer zwischen Hinterreifen und Anhängerdeichsel eingeklemmt und überlebte schwer verletzt. Beim dritten Einsatz ging Kastler auf die Fehlbarkeit der Ortungstechnik ein. Ein Unfall wurde vom Notarztfahrzeug 1410 Meter Luftlinie entfernt vom tatsächlichen Unfallort an die Leitstelle übermittelt. Künftig sei bei der Suche besonders nachts eine Drohne unerlässlich.

Auch große Investitionen wurden auf den Weg gebracht, so Kastler. Das Magazin in Blaufelden erhält einen Anbau. Der Umbau in Gammesfeld ist fast abgeschlossen und ein mittleres Löschfahrzeug bestellt. Für Herrentierbach sind für Fahrzeugbox und Fahrzeug positive Bescheide eingegangen. Nach Fertigstellung des Dorfzentrums Wiesenbach findet dort im Sommer 2019 die Feuerwehr ihr neues Zuhause.

Bei den Anschaffungen nannte Kastler die Ersatzbeschaffung für das LF 16 von Blaufelden und das LF 8 von Wiesenbach. Auch der Bau einiger Löschwasserbehälter sei nötig. 2018 wurde die zweite Hälfte der Einsatzjacken ausgetauscht.

Die Jugendfeuerwehr ist auf 24 Jugendliche gewachsen, neun konnten zur Mitarbeit gewonnen werden, so Jugendfeuerwehrwart Dominik Fischer. Ein Jugendlicher wurde in den aktiven Dienst übernommen. Auch die Altersabteilung hat Zuwachs von zwei Leuten erhalten, so Abteilungskommandant Manfred Plank.

Bürgermeisterin Petra Weber bedankte sich bei Kommandant Rolf Kastler und allen Wehrleuten aus Blaufelden für ihren Einsatz. Als Pilotprojekt könne man die gemeinsame Ausschreibung des mittleren Löschfahrzeugs mit der Stadt Crailsheim bezeichnen. Dank der Kooperation konnte deutlich gespart werden.

Kreisbrandmeister Vogel appellierte daran, das Engagement im Ehrenamt stärker zu honorieren. Auch Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Alfred Fetzer sieht „die Tendenz zu Ausgrenzung, Intoleranz und Egoismus“ und forderte die Aktiven auf, „selbstlos zu helfen, egal ob weiß oder schwarz, ob arm oder reich, ob jung oder alt“.

35 Feuerwehrleute befördert

Verabschiedet wurden Steffen Kautt als Abteilungskommandant in Wiesenbach und Erwin Hanselmann als sein Stellvertreter. Nachfolger wurden Hannes Wirsching (Kommandant) und Harald Weidmann (Stellvertreter). 35 Wehrleute wurden befördert, elf weitere neu verpflichtet.