Seit knapp acht Wochen läuft der Vorverkauf für die Sommer-Saison der Kreuzgangspiele. Anfang Dezember gibt es stets die erste Erhebung der Zahlen. Nachdem es vor einem Jahr für die Spielzeit 2019 einen Rekord zu vermelden gab, wurden die Zahlen heuer erneut gebrochen. Nach rund 10.000 Karten im Vorjahr, sind es diesmal weit über 12.000 für 2020.

Zwischen Mitte Mai und Mitte August stehen zwei große Abendproduktionen und ein Familienstück im Kreuzgang sowie zwei Inszenierungen im Nixel-Garten auf dem Spielplan. Zu sehen sind das Schauspiel „Dracula“ nach dem Roman von Bram Stoker, die Shakespeare-Komödie „Ende gut, alles gut“, und für Kinder und Familien belebt das Sams in „Das Sams – Eine Woche voller Samstage“ die Kreuzgang-Bühne.

Das Programm ist in den letzten Jahren stets umfangreicher und vielseitiger geworden. Inzwischen beinhaltet der Spielplan über 160 Vorstellungen. Die erste Veranstaltung der neuen Spielzeit lief bereits am 26. Oktober: Achim Conrad begeisterte mit Texten von Rainer Maria Rilke und der Musik von Chick Corea.

Für „Kraftbayerisches“ gibt es bei den Kreuzgangspielen nur noch Restkarten

Am 24. Januar steht der nächste Kreuzgangspiele Extra-Abend auf dem Programm: Wolfgang Borcherts „Draußen vor der Tür“ unter der Regie von Alexander Ourth. Für die Veranstaltung „Kraftbayerisches aus der Bauern-Erotik“ von Franz Josef Strohmeier am 14. März im Fränkischen Museum gibt es inzwischen nur noch Restkarten. Ausverkauft sind der Theaterspaziergang am 20. Mai und die Mitternachtsrevue am 17. Juli.