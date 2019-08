In Feuchtwangen findet dieses Wochenende das Open-Air-Festival „Feichtklang“ statt.

Zu den Höhepunkten des Jubiläums 1200 Jahre Feuchtwangen gehört das Open-Air-Festival „Feichtklang“, bei dem von diesem Freitag, 23. August, bis zum Sonntag, 25. August, auf der Mooswiese hochkarätige Bands wie „Glasperlenspiel“ und „Django 3000“ (Foto) auftreten werden. Veranstalter ist Max Kraft mit seinem Unternehmen „K & H Veranstaltungstechnik“. Eröffnet wird das Festival am Freitag um 18 Uhr vom Spielmanns- und Fanfarenzug „Markgräfliche Jäger“, bevor die Bands „BaamBrass“, „Fättes Blech“ und „Edmund“ auftreten. Am Samstag spielen „DeSchoWieda“, „#zweiraumsilke“, „Erwin & Edwin“ sowie „Django 3000“, am Sonntag John Garner, Hadé und Franzi Harmsen ab. Für den krönenden Abschluss sorgt mit Glasperlenspiel eine der erfolgreichsten Elektropop-Gruppen Deutschlands: Karten gibt es bei der Touristinfo Feuchtwangen und im Netz.

