Jahresbilanz Fetzer freut sich über Kauf von drei Fahrzeuge

Rot am See / swp

Von den Einsätzen her war es eher ein ruhiges Jahr, doch in Sachen „Beschaffungen“ steht der Feuerwehr Rot am See heuer einiges ins Haus. Das teilte Kommandant Alfred Fetzer bei der Hauptversammlung in Hausen am Bach den Gästen mit. Erfreut zeigte sich Fetzer über die Anschaffung von drei neuen Einsatzfahrzeugen, die zum Teil bereits im Einsatz sind. Als „lobenswert“ erwähnte er das gute Miteinander in den Abteilungen.

Die Abteilungskommandanten Harald Schöberl (Wache West) und Marko Humml (Wache Ost) berichteten über thematisch breit gestreute Einsätze. Es gab Brände, technische Hilfeleistungen und auch „Insekten-Einsätze“.

Für die Jugendabteilung führte Florian Reiß unter anderem die Teilnahme am Kinderferienprogramm an. Von den Aktivitäten der Kleinsten, der „Löschbande“, berichtete Klaus Pressler. Alle Kinder seien mit „Feuereifer“ dabei, hieß es.

Bürgermeister Siegfried Gröner bedankte sich für die Bereitschaft, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. „Die Sorge und Hilfe für andere Menschen ist das wertvollste Kapital im Haushalt der Menschheit“, sagte er. Verwaltung und Gemeinderat wüssten, so Gröner, dass die Anforderungen an die Feuerwehr stetig steigen und dass sie auf verschiedenste Einsätze vorbereitet sein müsse. Das beziehe sich sowohl auf die notwendige Ausbildung als auch auf die Beherrschung der komplexen technischen Ausrüstung. Voraussetzung für eine gute Organisation seien geeignete Einsatzzentralen. Was all diese Rahmenbedingungen betrifft, stehe die Feuerwehr Rot am See auf sehr hohem Niveau.

Rot am See gut ausgestattet

Die Einsatzzentralen West und Ost sind neu, modern, funktional und bestens ausgestattet. Die Gesamtausgaben für alle Investitionen liegen bei rund 3,9 Millionen Euro. Für die Beschaffung der nötigen persönlichen Ausrüstung und Einsatzgeräte, zum Beispiel neue Helme, stehen heuer rund 45 000 Euro bereit. Das sei viel, aber sehr gut investiertes Geld, führte Gröner aus. Um immer auf dem neuesten Stand zu sein, müssten die Anwendung und der Umgang mit den komplexen Hilfs- und Rettungsgeräten sowie die Einsatzabläufe regelmäßig geübt werden. Daneben fielen weitere Dienste an, etwa der Schrankendienst bei der Muswiese.

Kreisbrandmeister Werner Vogel sprach über die Mitgliedergewinnung, vor allem bei Personen mit Migrationshintergrund. Dies trage ein Stück weit zur Integration bei. Für 40 Jahre Feuerwehrdienst überreichte Vogel das Feuerwehrehrenzeichen in Gold an Dieter Hornung aus Oberwinden. Anja Reiß aus Rot am See wurde mit dem silbernen Ehrenzeichen für 25-jährigen aktiven Feuerwehrdienst geehrt.

Als Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands berichtete Alfred Fetzer von zunehmenden Pöbeleien gegen Einsatzkräfte und forderte von der Politik höhere Strafen.