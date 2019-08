17 Jugendliche erleben beim Kinderferienprogramm Blaufelden eine Sprengung – sogar einige internationale Gäste schauen zu. Der Sprengstoff ist aber nicht das Gefährlichste.

Ein Knopfdruck, ein Knall – und schon fallen 8000 Tonnen Gestein 26 Meter weit in die Tiefe. Eine große Staubwolke breitet sich aus, dann ist alles still. Das haben die 17 Teilnehmer des Kinderferienprogramms in Blaufelden erlebt, die den Steinbruch in Bettenfeld besichtigt haben.

Nur kurz zuvor hatten die Jugendlichen die Sprengladungen in eines der zehn Löcher geworfen, die Sprengmeister Wilfried Kandert gebohrt hatte. Anschließend kamen ein Zünder und eine Schnur dazu, dann hieß es für alle außer Kandert: großen Abstand halten, mindestens 300 Meter. Der Sprengmeister zog sich in einen Unterstand zurück und drückte auf den Auslöser.

Herstellung ist gefährlich

Gefährlich sei der Umgang mit dem Sprengstoff nicht, sagt Klaus Schneider, Geschäftsführer der SHF Steinbruchbetriebe. Er organisiert die Führungen für das Ferienprogramm gemeinsam mit Udo Hauber schon seit 20 Jahren. Man könne den Sprengstoff auf den Boden oder sogar ins Feuer werfen – und trotzdem würde er nicht explodieren. Um ihn zu entzünden, braucht es eine Temperatur von 3800 Grad Celsius.

Gefährlich sei lediglich die Herstellung: „Jährlich fliegt etwa ein Unternehmen in die Luft“, erklärt Schneider. In Bettenfeld wird der Fels mit kleineren Sprengungen von der Wand gelöst. Das Gefährlichste für die Besucher sei, dass sie zu nahe an einer Kante des Steinbruchs laufen und abstürzen könnten, sagt Klaus Schneider.

Nach der Sprengung war für die Jugendlichen aber noch lange nicht Schluss: Zunächst mussten sie schätzen, wie viel die ganze Gruppe zusammen wiegt. Das wurde anschließend auf einer Waage im Steinbruch herausgefunden. Danach konnten die Teilnehmer auf einem Radlader oder Muldenkipper mitfahren oder sogar einen Minibagger testen.

Darauf freute sich der elfjährige Lukas Müller aus Bartenstein. Er war, im Gegensatz zu einigen anderen, zum ersten Mal bei der Führung dabei. Erfahrung im Führen von größeren Maschinen hatte er aber schon: „Ich bin im Urlaub mal mit einem kleinen Bagger gefahren“, sagt er. Zum Schluss gab es dann noch eine Schatzsuche.

Gäste aus Italien

Auch einige internationale Gäste sahen der Sprengung in Bettenfeld zu: Die zwölfjährige Amelie Vitali und ihre jüngere Schwester Mia waren mit ihrer Freundin Giorgia Esposito vor Ort.

Die Schwestern sind die Enkelkinder von Hermann Hollenbach und wohnen eigentlich in der Nähe des Gardasees in Italien – sie kommen aber immer in den Ferien nach Blaufelden, um ihren Opa zu besuchen. Dabei gefällt es den beiden in Hohenlohe so gut, dass Mia Vitali sogar lieber in Blaufelden zur Schule gehen möchte, sagt Hermann Hollenbach.

