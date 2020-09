Wie die Polizei mitteilt, hat sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer groß angelegten Kontrollaktion mit zahlreichen mobilen Streifen gezielt nach getunten, also „optisch“ und „akustisch“ auffälligen Fahrzeugen im Stadtgebiet gefahndet. Insgesamt 21 auffällige Fahrzeuge wurden einer umfangreichen technischen Kontrolle unterzogen. An zehn davon stellten die Kontrolleure technische Veränderungen fest - vorwiegend unzulässige Reifen-Fahrwerkskombinationen - die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Die Besitzer erhielten eine Anzeige und dürfen letztlich nicht mehr weiterfahren. Bei einem der Fahrzeuge waren die Tuning-Veränderungen so gravierend, dass erst ein technisches Gutachten erstellt werden muss, um die Betriebserlaubnis wieder zu erhalten.

Wenig Glück hatte auch der 24-jährige Fahrer eines 600-PS starken Mercedes, der in Fellbach nicht bemerkte, dass ein Zivilwagen der Polizei an der Ampel neben ihm stand. Bei Grünlicht beschleunigte er so stark, dass die Polizei zunächst sehr viele Mühe hatte, ihm zu folgen. Am Stadttunnel konnte sie ihn anhalten und kontrollieren. Der Fahrer muss nun wegen seiner äußerst rasanten Fahrweise mit einem polizeilichen Bericht an die Führerscheinstelle rechnen.

Unterstützt wurde die Aktion von Spezialisten der Verkehrspolizei Backnang und einer Streife des Polizeireviers Waiblingen. Außerdem nahm eine Mitarbeiterin der Bußgeldstelle des Landratsamts Rems-Murr-Kreis sowie ein Sachverständiger der Dekra an der Kontrolle teil.

Bereits im Juli hatte die Fellbacher Polizei solche Verkehrskontrollen durchgeführt, bei denen insgesamt 13 szenetypische Fahrzeuge kontrolliert wurden. Dabei gab es in acht Fällen technische Beanstandungen, vier Autobesitzer durften nicht weiterfahren. Bei einem der Fahrzeuge war ein technisches Gutachten für die Wiedererteilung der Betriebserlaubnis nötig.