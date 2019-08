Der Kids-Club des FC Bayern München gastiert mit einem Fußballcamp beim TSV Blaufelden. 72 Kinder trainieren dort noch bis Donnerstag. Sogar ein Kicker aus Israel ist dabei.

Der FC Bayern München zählt weltweit 4486 Fanclubs mit 356.025 Fanclub-Mitgliedern. Die Zahl der nicht organisierten Bayern-Fans ist aber noch um ein Vielfaches höher. Im Kids-Club des FCB sind die jüngsten Bayern-Anhänger im Alter bis zu 13 Jahren organisiert. Wer hier Mitglied werden will, zahlt 19 Euro pro Jahr und hat dann verschiedene Vorteile: Er erhält ein Willkommenspaket, Rabatt im Fanshop, kann an exklusiven Events teilnehmen – wie am Fußballcamp des Bayern-Kids-Clubs, das seit Dienstag und noch bis Donnerstag beim TSV Blaufelden veranstaltet wird.

Weit gereiste Teilnehmer

72 Kinder haben sich für dieses Camp angemeldet. Sie haben die weite Anreise zum Beispiel aus Gera, aus Fürstenfeldbruck oder aus Garmisch-Partenkirchen auf sich genommen. Auch weil die Camps nahe ihrer Heimat schon ausgebucht waren. Die weiteste Anreise hat aber Amar Abu Saleh hinter sich. Der Neunjährige stammt aus einem kleinen Ort in den Golanhöhen – international anerkannt als Teil Syriens, 1981 annektiert von Israel. Sein Vater Hayel Abu Saleh hat ihn extra im Kids-Club angemeldet, damit der Sohnemann einmal in seinem Leben an einem Fußballcamp seines Lieblingsvereins FC Bayern München teilnehmen kann. Stolz zeigt der Vater ein Handyfoto, auf dem zu sehen ist, wie sein Sohn selig in Bayern-Bettwäsche schläft, einen Fußball fest im Arm haltend. „Wir machen acht Tage Urlaub in Deutschland, wohnen jetzt in Rothenburg im Hotel und werden dann am Samstag noch das Bundesligaspiel Bayern gegen Mainz in der Allianz-Arena in München anschauen“, sagt Hayel Abu Saleh. Zudem trifft sich die Familie – Amars Mama, Schwester, Oma und Opa sind ebenfalls mitgereist – noch mit Freunden aus der Schweiz.

Am Dienstag in Blaufelden hat Amar wie alle Kinder ein Trainingsstarterpaket erhalten. Sportbeutel, Trinkflasche, Stutzen, Hose – und vor allem das T-Shirt mit dem jeweiligen Vornamen darauf. So lässt sich stilgerecht im Bayern-Outfit trainieren. Neben praktischen Einheiten steht auch etwas Theorie auf dem Programm. Für Amar nicht einfach, da er kein Deutsch spricht. Doch Fußball ist völkerverbindend, Hautfarbe und nationale Grenzen spielen bei den Kindern keine Rolle. Was zählt, ist die Freude am Kicken – und die gemeinsame Liebe für den FC Bayern München.

Am Donnerstag dürfen die Eltern den Kindern wieder beim Training zuschauen

Leon Zauritz aus Onolzheim war schon an Pfingsten 2016 im Kids-Club-Fußballcamp des FCB in Langenburg dabei und freut sich auf die Trainingstage in Blaufelden. Der 13-Jährige spielt in der C-Jugend der Spvgg Satteldorf, sein Papa Volker ist in der Vorstandschaft des Fanklubs Red Bulls Hohenlohe aktiv. „Wir haben Leon das Camp als Überraschung zum Geburtstag geschenkt“, verrät Mama Diana Zauritz, die gestern wie viele Eltern noch kurz den Beginn des Trainings verfolgt hat. Danach mussten sie das Sportgelände verlassen, damit die Kinder in aller Ruhe trainieren konnten. Von 9 bis 16 Uhr dreht sich an den drei Tagen alles um Fußball. Am Donnerstag ab 14 Uhr dürfen dann auch Eltern und sonstige Trainingskiebitze wieder auf dem Sportplatz zuschauen.

Neben Bayern-Maskottchen Bernie empfingen auch fünf Nachwuchstrainer des FC Bayern München die Kinder auf dem Sportgelände des TSV Blaufelden. Anschließend wurden die jungen Kicker in verschiedene Altersgruppen aufgeteilt. „Es ist unheimlich toll, dass der große FC Bayern einmal nach Blaufelden kommt“, freut sich Lars Thöne vom TSV Blaufelden.

Thöne, Steffen Stutz, Harry Abendschein und Martin Petz, alle schon viele Jahre in der Jugendabteilung des Vereins aktiv, haben die Betreuung des Camps übernommen. Das Quartett hat dafür eigens Urlaub genommen. Unter anderem kümmern sich die vier um das Mittagessen – „Pasta, Schnitzel, Geschnetzeltes, aber kein Schweinefleisch, sondern nur Pute“, wie Petz verrät. Zudem holten sie noch zwei Fußballtore vom SGM-Partner FC Billingsbach nach Blaufelden, damit acht fürs Training zur Verfügung stehen. „Hätte es so ein Camp damals gegeben, als wir Kinder waren, hätten wir sicher auch teilgenommen“, erklärt Steffen Stutz und schmunzelt. Die vier Blaufeldener sind selbst große Bayern-­Fans, fahren einmal im Jahr gemeinsam ins Stadion, meist in Verbindung mit einem Besuch des Frühlings- oder des Oktoberfests.

Und nachdem das Bayern-­Camp beendet ist, steht beim TSV Blaufelden schon das nächste Highlight an: Von 5. bis 7. September gastiert die Fohlenfußballschule des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zum dritten Mal in Blaufelden. Auch dieses Camp ist ausgebucht.

