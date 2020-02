Politische Statements, lustige Themen und tolle Baukünste. Dafür sind die Umzüge an Fasching bekannt. Sie sind in vielen Orten der Höhepunkt des Faschingstreibens, das auch in unserer Region Donnerstag davor beginnt - dem Altweiberfasching. In der Region gibt es einige Faschingshochburgen, in die Abertausende strömen um die Kunstwerke durch die Straßen fahren zu sehen. Hier sammeln wir alle Bilder.

Faschingsumzug am Samstag in Bühlerzell

Seit dem Jahr 2019 wird beim Bühlerzeller Faschingsumzug kein harter Alkohol mehr ausgeschenkt. Das hat sich damals offenbar bewährt. Auch in diesem Jahr war die Stimmung großartig:

Fasching in Bühlerzell 2020 Bilder vom Faschingsumzug am Samstag Bilderstrecke öffnen

Auf „Zell“ folgt der Umzug in Bühlertann

Bühlerzell und Bühlertann sind wohl die größten Faschingshochburgen in der Region. Die beiden Umzüge sind an aufeinanderfolgenden Tagen - so können die Narren ein ganzes Wochenende in den zwei Nachbargemeinden verbringen. Unsere Bilder vom Umzug am Sonntag:

Fasching in Bühlertann 2020 Unsere Bilder vom Umzug am Sonntag Bilderstrecke öffnen

Der Rotachtaler Straßenfasching in Unterdeufstetten

Auch im Altkreis Crailsheim feiern die Narren Fasching. Nach Unterdeufstetten kommen die Faschingsfreunde zum Rotachtaler Straßenfasching:

Fasching in Fichtenau 2020 Bilder vom Rotachtaler Straßenfasching in Unterdeufstetten Bilderstrecke öffnen

Nachtumzug in Murrhardt

Zu welcher Uhrzeit lassen sich die bösen Geister besser vertreiben als in der Nacht. Deswegen gehen die Murrhardter nachts auf die Straße:

Fasching in Murrhardt 2020 Bilder vom Nachtumzug Bilderstrecke öffnen

