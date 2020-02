Seit mehr als fünf Wochen arbeiten bis zu 25 Helfer am Faschingswagen des TSV Gerabronn. Dass ihnen die Firma Farmbau eine Werkshalle im Industriegebiet zur Verfügung gestellt hat, erweist sich als Glücksfall. „Wir haben hier ideale Voraussetzungen: gutes Licht, einen Kran und sogar Fußbodenheizung“, sagt Ralf Auras, Technischer Leiter des TSV.

Mit 4,20 Metern Höhe und neun Metern Länge weist der Wagen zum Motto „Alice im Wunderland“ eine imposante Größe auf. Schon seit vielen Jahren fällt der TSV beim Faschingsumzug mit besonders großen und aufwendig gestalteten Wagen auf. Dass es sich dabei jedoch um puren Ehrgeiz handle, weist Oliver Klesatschke zurück. „Wir wollen die anderen Gruppen anspornen, noch größere Wagen zu bauen“, sagt der stellvertretende TSV-Vorsitzende.

Schon seit etwa zehn Jahren baut der TSV den Faschingswagen gemeinsam mit dem Surfclub Gerabronn – und das kommt nicht von ungefähr, denn nicht wenige Aktive sind Mitglied in beiden Vereinen.

Für die Vorbereitung seines Faschings hat der TSV vor etwa 20 Jahren den Elferrat gegründet, einen Ausschuss, in dem anfangs tatsächlich genau elf Mitglieder aktiv waren. Heute wirken im Elferrat 14 Helferinnen und Helfer mit.

Neben dem Faschingswagen gehört das Hauptaugenmerk des Elferrats, der viermal im Jahr zusammenkommt, vor allem den beiden großen Faschingsbällen am Samstag und am Faschingsdienstag in der Stadthalle. Beim Samstagsball erwarten die Organisatoren bis zu 1400 Besucher; die Veranstaltung gehört damit zu den größten Faschingsbällen in der ganzen Gegend. Immerhin noch bis zu 700 Närrinnen und Narren feiern am Dienstag mit dem TSV.

Fasching ist eine wichtige Einnahmequelle für den Verein

Für die Finanzen des Sportvereins mit seinen rund 900 Mitgliedern sind die Faschingsbälle außerordentlich wichtig. „Wir bestreiten ein Viertel unserer gesamten Ausgaben mit dem Erlös aus dem Fasching“, erklärt der TSV-Vorsitzende Thomas Weinmann.