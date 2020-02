Zum ersten Faschingsball am Samstag beginnt das närrische Treiben in der ehemaligen Oberamtsstadt Gerabronn. 1400 Besucher erwarten die Organisatoren vom Elferrat. Doch das ist erst der Anfang! Bei diesen Festen könnt ihr mitfeiern - und so kommst du mit dem Bus hin:

Gerabronner Fasching am Samstag mit „Lost Eden“

Die Partyband Lost Eden sorgt am Samstag, 22. Februar, für Stimmung in der Stadthalle, die um 19.30 Uhr geöffnet wird. An diesem Abend werden die drei schönsten und originellsten Kostüme prämiert. Der erste Preis ist ein Partywochenende in Köln für zwei Personen.

Rosenmontagsball bei der Tennisabteilung

Die Tennisabteilung des TSV erwartet ihre Besucher am Montag, 24. Februar, zum Rosenmontagsball. Er beginnt um 20 Uhr im Tennisheim neben der Stadthalle.

Faschingsumzug und Pferdemarkt am Faschingsdienstag

Traktorgeschicklichkeitsfahren, Krämermarkt, Pferdeprämierung: Der Dienstag ist der Haupttag des Faschings in Gerabronn. Ab 8 Uhr geht es los. Ab 13.30 Uhr fahren dann die Umzugswagen durch die Stadt. Aber ihr solltet früh da sein, wenn ihr einen guten Platz haben wollt.

Kinderfasching am Fastnachtsdienstag

Beim Kinderfasching ist am Dienstag, 25. Februar, von 14 bis 17 Uhr in der Stadthalle ein buntes Programm geboten. Für Jugendliche ab zwölf Jahren ist der Jugendfasching im Tennisheim von 18 bis 22 Uhr die richtige Adresse.

Fasching am Dienstag in Gerabronn

Den Abschluss des Programms bildet wieder der TSV-Fasching am Dienstag in der Stadthalle, bei dem die Party-Coverband Dragon Fire aus Öhringen spielt. Die Stadthalle wird bereits um 17.30 Uhr geöffnet.

Busse zum Gerabronner Fasching

Mit einem besonderen Service wartet der TSV am Samstag auf: Shuttle-Busse bringen die Besucher führerscheinschonend aus den benachbarten Gemeinden zur Stadthalle und wieder nach Hause. Die Busse fahren auf drei Linien:

von Schrozberg (Abfahrt 19.15 Uhr am ZOB) über Wiesenbach und Rot am See

von Blaufelden (Abfahrt 19.15 Uhr an der Schule) über Billingsbach und Langenburg)

von Kirchberg (Abfahrt 19.25 Uhr an der Schule) über Dörrmenz und Dünsbach nach Gerabronn.

Die Rückfahrten sind für 3 Uhr geplant, nach Blaufelden gibt es eine zusätzliche Rückfahrt um 2 Uhr.