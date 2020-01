Montagabend, kurz nach fünf Uhr. Diana Zarowny (29), Sozialpädagogin an der Bühlertanner Schule, verlässt ihr Büro und macht sich auf den Weg nach Bühlerzell. Kurz vor ihr startet auch Isabella Zarowny (27), Personal-Managerin bei Vion Crailsheim, ihr Auto mit derselben Zieladresse: Rudolf-Mühl­eck-Halle Bühlerzell. Dort werden die beiden Schwestern von 14 Mädchen erwartet. Montag ist Trainingstag von Piccola Principessa, der jüngsten Faschingsgarde in Bühlerzell. Die Mädchen sind zwischen acht und 13 Jahre alt und auffallend beweglich: Sie dehnen sich mühelos ins Spagat und schlagen Rädchen auf beide Seiten. In flinken Schrittkombinationen fliegen sie über die Bühne und lachen, obwohl sie total außer Puste sind.

Die Zarowny-Schwestern haben Piccola Principessa im Herbst 2012 gegründet, als Kindergarde für Mädchen ab der Grundschule. „Wir trainieren das ganze Jahr über, zweimal die Woche, jeweils 90 Minuten“, sagt Isabella Zarowny. Auf den Köpfen der Mädchen sitzen neue Gardehüte mit lila- und pinkfarbenen Puscheln. „Unsere neuen Gardeuniformen sind so schön“, schwärmt die Siebtklässlerin Laura Funk (12) und dreht sich überglücklich im Kreis.

Schwestern sind auf Bühlertann und Bühlerzell gut vorbereitet

„Das Kostüm ist der Schlüssel zum Fasching“, erklärt Sozialpä­dagogin Diana Zarowny. Erst durch die Verkleidung gelinge der authentische Rollenwechsel. Niemand frage einen Piraten: Was machst du beruflich? Wo kommst du her? An Fasching wird ein Pirat tatsächlich zum Piraten und eine Gardetänzerin zur Gardetänzerin. „Man sieht es den Mädchen im Gesicht an, ob sie im Trainingsanzug tanzen oder in ihren neuen Uniformen. Heute strahlen sie eindeutig heller.“

90 Minuten später ist das Training vorbei und die Kinder gehen nach Hause. Diana und Isabella Zarowny machen einen Abstecher zu ihren Eltern, die ganz in der Nähe der Turnhalle in Bühlerzell wohnen. Viel Zeit haben sie nicht, denn um halb acht Uhr beginnt das nächste Training an diesem Tag. Dieses Mal in Bühlertann bei den Fastnachtsprinzen. Die Männergarde zählt 12 Männer zwischen 23 und 36 Jahren. Viele der Tänzer sind American-Football- oder Fußballspieler und konditionell fit. Entsprechend hoch liegt die Messlatte: Sie wollen einen klassischen Gardetanz auf ein vier Minuten langes Medley aus Liedern der 80er- und 90er-Jahre tanzen und auf Verschnaufpausen wie Gehsequenzen oder Zwischenpyramiden verzichten. „Auf eigenen Wunsch“, betont Trainerin Diana Zarowny. „In genau neun Tagen“, präzisiert ihre Schwester Isabella. „Das wird knackig“, sagt Konstrukteur Felix Luther (24) nach der ersten Runde. Obwohl dem Charming Boy das Lachen selten vergeht, hat er Mühe, die Anstrengung zu verbergen. „Als Angler bring ich zwar jede Menge Ausdauer mit, aber nicht unbedingt in den Beinen.“

Die Bühlertanner Fastnachtsprinzen gibt es seit 2012. Vor drei Jahren hat Diana Zarowny die Leitung übernommen und die Männer neu eingekleidet: in Pink und Lila. Wer genau hinsieht, erkennt, dass es sich um dieselben Kostüme handelt, in der jetzt auch die Garde Piccola Principessa tanzt. Was steckt dahinter? „Ein wunderschönes Kleid mit tollen Farben, welche perfekt zu beiden Garden passen“, erklärt Diana Zarowny. Beide Garden hätten signalisiert, dass sie kein Problem mit der Kostümgleichheit hätten.

Der Fasching wirft seine Schatten voraus

Ihre Schwester Isabella unterstützt Diana als Co-Trainerin in Bühlertann. Umgekehrt hilft Diana ihrer Schwester beim Training in Bühlerzell. So ist ein reibungsloses Training beider Garden gewährleistet. Durch ihre offene und unvoreingenommene Art sind sie beliebt und geschätzt. „Da ich in beiden Vereinen unterwegs bin, vereine ich die Gemeinden auf sportlicher Ebene. Es sind nicht mal sechs Kilometer zwischen den beiden Turnhallen. Keine zehn Minuten mit dem Auto. In meinen Fitnesskursen in Bühlertann sind viele Bühlerzeller. In der Bühlerzeller Garde tanzen Bühlertanner Mädchen“, beschreibt Diana Zarowny pragmatisch das sportliche Hin und Her auf engstem Raum.

Ein Miteinander, das die Schwestern auch privat leben: Nächstes Wochenende sind sie auf der Prunksitzung in Bühlertann und die Woche drauf beim Programmfasching in Bühlerzell. Am Faschingssamstag läuft Diana bei den Sportfreunden beim Zeller Umzug mit und am Faschingssonntag macht Isabella mit ihrem Freundeskreis bei der Gruppe Eintracht Dorfplatz beim Umzug in Tann mit.