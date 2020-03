Die Nachrichten des Ersten Kanals (Perwy Kanal) in Russland haben einen Ausschnitt eines Videos vom Faschingsumzug in Bühlertann ausgestrahlt. Darin zeigen sie in erster Linie den Wagen des Heimatvereins Moskau. Der hatte die Basilius-Kathedrale nachgebaut.

Die Mitglieder des Vereins in Deutschland freuen sich sehr über die Öffentlichkeit, die ihr Wagen in den russischen Medien bekommen hat. Lies hier mehr darüber und wie viel Arbeit in dem Wagen steckt:

Der Sender Erster Kanal wird zum Teil von der russischen Regierung finanziert. Das Video kommt ursprünglich vom Youtube-Kanal Croatia Freak, wie auf dem Nachrichtenkanal In dem Nachrichtenausschnitt werden einige Teile aus dem Video zusammengeschnitten:

Falsche Beschreibung der Umzugswagen auf russischer Nachrichtenseite

Auf der Webseite des Senders wird die Moderation zu der Nachrichtenmeldung ausgeschrieben (siehe Infobox unten). Aus einer Übersetzung mit Google-Translate geht hervor, dass darin der Wagen des Heimatvereins beschrieben wir, der hinter „Piraten, Disney-Helden und Außerirdischen“ fahre. Es wehe die russische Trikolore und Mädchen tanzen in russischer Verkleidung.

Als Bier trinkende Menschen auf dem Wagen der Volksfestfreunde Crailsheim gezeigt werden, sagt der Moderator in etwa: „Ohne Vodka geht es nicht.“

Allerdings werden andere Wagen falsch beschrieben. Demnach drücken andere Wagen die „Ängste der Europäer“ aus: Bauarbeiter in Warnwesten an einem Wagen zu einer Baustelle in Neunkirchen (Gemeinde Michelfeld) werden in dem zugehörigen Text misinterpretieren die Russen. Der Text des Ersten Kanals besagt, sie stünden für Demonstranten aus der französischen Gelbwesten-Bewegung.

Einen Wagen, der ein Verkehrsverbot wegen Feinstaubs persifliert und auf dem Menschen Atemmasken tragen, bezieht die Nachrichtenseite auf den Coronavirus.