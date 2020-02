Als der erste Beichtstuhl-­Wagen vor 25 Jahren durch die Straßen von Bühlertann fuhr, stand der damals siebenjährige Marco Schweikert (32) am Straßenrand und schaute zu. Sein Halbbruder Michael Müller (24) war noch nicht einmal geboren. Echte Erinnerungen an den ersten Beichtstuhl-Wagen hat Schweikert nicht. Trotzdem weiß er alles über ihn: „Es war ein Panzer gegen Sticheleien. Mit einem funktionstüchtigen Kanonenrohr, das gezielt die Lästermäuler mit Konfetti abschoss. Laute Musik. Geile Party. Coole Typen.“

25 Jahre später ist er selbst einer von ihnen. Ein cooler Typ, ein Macher. Denn Beichtstuhl 1.0 wurde von Beichtstuhl 2.0 abgelöst. Wie in der Industrie erfolgte der Übergang schrittweise. Würde man ihn an einem Menschen festmachen, hieße er Marco Schweikert.

Kolosseum als Höhepunkt

Sein Debüt beim Beichtstuhl feierte Schweikert 2005 mit 17 Jahren. Er lernte Industriemechaniker bei Kärcher, als ihn sein Arbeitskollege Mirko Ziegele auf die Wagenbauergruppe Beichtstuhl ansprach. Ziegele, einer der Köpfe der ersten Beichtstuhl-Generation, wurde in diesem Jahr Vater. Seine Zeit wurde knapper, neue „Junge Wilde“ mussten für den Beichtstuhlwagen herangezogen werden. Schweikert war ein Glücksgriff: handwerklich begabt, fleißig, wertschätzend, jung und wild. Und er war auf Anhieb begeistert von der Clique und ihren Wagenprojekten, die echte He­rausforderungen darstellten.

Als Höhepunkt seiner eigenen Wagenbauer-Karriere sieht Schweikert das detailgetreue Kolosseum aus dem Jahr 2014. Damals machte sein Halbbruder Michael Müller das erste Mal mit. Ebenfalls ein Sechser im Lotto, was die Rekrutierung an Nachwuchskräften betrifft, denn Müller war maßgeblich an der Gestaltung und am Bau des Helikopters der S.E.K.T. im Maßstab 1:1 vor zwei Jahren beteiligt.

Doch beide fingen klein an. „Schrauben sortieren, die Salzhalle kehren, den Machern das Werkzeug reichen und ihnen abends das Bier öffnen, das waren meine ersten Aufgaben“, beginnt Schweikert aufzuzählen und Müller bestätigt, dass es ihm acht Jahre später nicht anders erging. Lehrjahre seien keine Herrenjahre. Auch bei großen Freizeitprojekten. „Der Bau eines Fastnachtswagens ist mit einem Großprojekt im Geschäft vergleichbar“, sagt Müller, der als Lkw-Mechaniker bei Bremsen-Schneider in Sulzdorf arbeitet.

Für den Wagenbau gibt es einen fixen Zeitplan: von Mitte Dezember bis Fastnachtssamstag. Feste Arbeitstage mit Kernzeiten: Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr plus Samstag ab 9 Uhr. Ernst zu nehmende Arbeitsregeln: erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Vor allem aber gibt es eine Deadline: Fastnachtssamstag, der Tag vor dem Umzug in Bühlertann. Komme, was wolle, da muss der Wagen fertig sein. „Deshalb braucht es nicht nur Häuptlinge. Wichtig sind die Indianer, und da haben wir viele und gute“, beschreibt Schweikert die Arbeitssituation im Jubiläumsjahr 2020.

Schweikert und Müller gehören mittlerweile zu den Köpfen der neuen Beichtstuhl-Ära. „Macher“ gefällt Schweikert besser und stellt sich damit in eine Reihe mit anderen: Sein Bruder Ipsy (Michael Müller) und Bauchi (Pascal Beck aus Obersontheim) sind die Tüftler und Schrauber. Heiko Gaugel ist der Konstrukteur. Penne (Sven Rübmann aus Bibersfeld) ist der Künstler und Furzi (Philip Köger) der Getränkewart. Die Köpfe der Abteilung Pinselstrich sind Christel (Christina Schlipf) und Anna Krüger.

Frauen gibt es also auch? „Frauen sind wichtig“, sagt Müller. Was ihm sofort alle abnehmen, denn Christel ist seine Freundin. Und Anna ist die Freundin von Penne. „Eigentlich sind wir wie der alte Beichtstuhl eine Männerclique. Unsere Frauen sind entweder Schwestern, Ehefrauen oder Freundinnen. Also Freundinnen von uns. So konstante Freundinnen. Halt mal mindestens seit zwei Monaten, seit wir am Wagen bauen“, schwätzt sich Schweikert um Kopf und Kragen vor den Augen seiner weiblichen Arbeiterschaft. Die ihm gespannt zuhört ob seinen Bemühungen um die richtigen Worte. Die er jedoch nicht braucht, denn die Clique weiß um ihren Zusammenhalt.

Schlussendlich helfen ihm die Frauen aus dem Dilemma, indem sie das neue Beichtstuhl-Lied anstimmen: „Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig, fröhlich und frech kämpfen sie auch für dich.“ Wer es erkennt, weiß mit welchem Motivwagen der Beichtstuhl in diesem Jahr sein Jubiläum feiert.

Ein Rückblick auf die alten Wagen

Zum 25-Jahr-Jubiläum bringt der Beichtstuhl zusammen mit seiner Gastgruppe, dem TTC Kottspiel, am Sonntag einen Wagenzug mit zwei Gespannen und zwei Schiebewägen von rund 100 Meter Gesamtlänge auf den Weg. 163 Teilnehmer hüpfen und springen drum herum. Der Motivwagen wird sich an 23. Stelle in den Umzug einreihen. Der Hauptwagen ist ein knapp acht Meter hohes Baumhaus. Der zweite Wagen ist ein Braukessel mit Zauberbuch, in dem die Mottowagen der letzten 25 Jahre mit Bild und Text verewigt sind. mia