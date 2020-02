Vier der sechs Todesopfer von Rot am See werden heute beigesetzt: der 65-jährige Vater und die 56-jährige Mutter des Schützen sowie seine 62-jährige Tante und sein 69-jähriger Onkel. An der ökumenischen Trauerfeier, die um 13.30 Uhr im Forum beginnt, wirken außer Pfarrer Matthias Hammer unter anderem die Dekane Siegfried Jahn aus Blaufelden für die evangelische Kirche und Thomas Hertlein aus Schwäbisch Hall für die katholische Kirche mit. Außerdem sprechen Bürgermeister Siegfried Gröner und für den TV Rot am See Martin Heim. Für die Dauer der Trauerfeier und der Beisetzung auf dem Friedhof in Rot am See hat die Gemeinde das Fotografieren und Filmen im Umkreis verboten. Die evangelische und die katholische Kirche sind nach der Trauerfeier für Besucher geöffnet. Die beiden Halbgeschwister des Schützen werden später in ihrem Heimatort im Ortenaukreis beigesetzt.