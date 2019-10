Die 3. Große Strafkammer des Heilbronner Landgerichts hat eine 30-Jährige aus Schwäbisch Hall dauerhaft in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Frau hatte im September letzten Jahres die Fenster des Haller Bistros „Le Petit“ mit Pflastersteinen eingeworfen und Stühle und Tische vom Gehweg auf die Straße geschleudert. Mit einem Messer hielt sie nicht nur Passanten auf Abstand, sondern vor ihrer Festnahme beim „Scharfen Eck“ auch sechs Polizeibeamte.

Angeklagte hat ihrem Ex-Mann mit dem Tod gedroht

Das Gericht vernahm an drei Verhandlungstagen zahlreiche Zeugen. Nicht nur in Schwäbisch Hall war die gebürtige Nigerianerin gewalttätig aufgetreten, sondern auch in Mainhardt, wo sie früher mit ihrem deutschen Ehemann lebte. Im November kam sie zum Wohnhaus des Mannes und drohte ihm, sie würde ihn töten, wenn er ihr nicht die gemeinsamen Kinder herausgeben würde.

Die Eheleute hatten sich in Nigeria kennengelernt und vor der Geburt des ersten Sohnes 2010 geheiratet. Nach der Geburt des zweiten Sohns Ende 2012 wurde die Frau gegenüber ihrem Mann zunehmend gewalttätig. Danach häuften sich die Auffälligkeiten in ihrem Verhalten. Bei der Scheidung bekam der heute 59-jährige Ingenieur das alleinige Sorgerecht. Die Söhne leben heute bei ihm. Seit einiger Zeit war der Frau gerichtlich untersagt, das Mainhardter Anwesen zu betreten. Der 59-Jährige als Zeuge: „Die Kinder haben wahnsinnige Angst vor der Mutter.“

Als sie im Dezember die Terrassentür des Mainhardter Wohnhauses mit einem Hammer aufschlug, waren ihr Ex-Ehemann und die Söhne in Norddeutschland bei einer familiären Trauerfeier. Von einer am Haus installierten Überwachungskamera bekam der Mann die Bilder gleichzeitig auf sein Handy. Aus der Ferne alarmierte er die örtliche Polizei. Die Beamten fanden die Afrikanerin im Wohnzimmer inmitten von Fotos und Bildern, die sie zerrissen hatte. Andere handgemalte Bilder der Kinder hatte sie herausgetragen, um sie mitzunehmen.

Ihr „Thema“ seien immer die Kinder gewesen, sagt auch ihr amtlich eingesetzter Betreuer (54). „Sie streitet mir gegenüber alle Taten ab.“ Er spricht mit ihr auf Deutsch. Die 30-Jährige versteht Deutsch relativ gut, vor Gericht aber redet sie englisch. Simultan übersetzt eine Dolmetscherin ihre Worte: „Niemand glaubt mir, niemand hilft mir!“

Eines aber bestätigte sich vor Gericht: Dass sie ausgerechnet das „Le Petit“ mit Steinen bombardierte, hatte seinen Grund. Sie war dort einige Zeit zuvor bei einer Nachfrage nach Arbeit abgewiesen worden. Das Gericht konnte nicht aufklären, was sich im Nachgang dieser persönlichen Begegnung ereignet hat. Es muss aber zu dem enormen Gewaltausbruch der Frau beigetragen haben.

Ärzte diagnostizieren der Frau eine paranoide Schizophrenie

Blind in ihrer Wut soll sie bei ihren Aktionen nicht ansprechbar gewesen sein. Anderes Verhalten wird als „bizarr“ beschrieben. Mehrfach wurde sie in den vergangenen Jahren ins Klinikum Weinsberg gebracht. Zunächst diagnostizierten die Ärzte eine Anpassungsstörung, später eine paranoide Schizophrenie. Die vom Gericht eingesetzte psychiatrische Gutachterin Dr. Lisa Fiedler (39) spricht für den Zeitpunkt der Gewalttaten von Schuldunfähigkeit: „Die Krankheit kann episodenhaft verlaufen.“

Angeklagte beteuert: „Ich bin nicht krank“

Staatsanwältin Lisa Neusch fordert die Unterbringung der 30-Jährigen: „Sie stellt für die Allgemeinheit eine Gefahr dar!“ Verteidiger Michael Donath schlägt vor, vorläufig davon abzusehen und stattdessen regelmäßig ein Depot-Medikament zu verabreichen. Die Nigerianerin selbst wiederholt mehrfach: „Ich bin nicht krank!“ Das Gericht unter Vorsitz von Thomas Berkner ordnet die Unterbringung der zweifachen Mutter in einem psychiatrischen Krankenhaus auf unbestimmte Zeit an. Bisher war sie nur vorläufig im Klinikum Weinsberg, jetzt soll es dauerhaft werden. Noch einmal meldet sich die 30-Jährige zu Wort: „Wenn ich dort bleibe, werde ich nicht gesund!“

