Der schwere Unfall bei Wolpertshausen führt zu stundenlangen Staus auf der A 6 und Landstraßen. Nach der Bergung der vier Lkws musste der Asphalt ausgebessert werden.

Nach dem schweren Lkw-Unfall auf der A 6 bei Wolpertshausen am Dienstagnachmittag hat es bis 23.35 Uhr gedauert, bis die Fahrbahn in Richtung Heilbronn zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Wolpertshausen/Ilshofen wieder freigegeben werden konnte. „Die eigentliche Bergung der vier Lastwagen und der Granitblöcke, die der Unfallverursacher geladen hatte, war gegen 20.40 Uhr erledigt“, sagt auf Nachfrage Rudolf Biehlmaier von der Pressestelle des für den Landkreis Schwäbisch Hall zuständigen Polizeipräsidiums Aalen. „Danach kam noch ein Ölwaschmobil zum Einsatz, um die Fahrbahn zu reinigen.“ Im Anschluss hätten Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Öhringen noch die Schäden beseitigt, die die zentnerschweren Granitblöcke auf dem Asphalt verursacht hätten.

A6 ist vorerst verkehrssicher – Arbeiter müssen nochmal ran

Das bestätigt das für die A6 zuständige Regierungspräsidium (RP) Stuttgart. Man habe mit einer Sofortmaßnahme wieder einen verkehrssicheren Zustand hergestellt, erklärt Julia Roßkopf von der Pressestelle des RP. „Heute werden daher keine weiteren Arbeiten durchgeführt“, sagt die Sprecherin am Mittwochvormittag. Eine „grundhafte Sanierung“ oder Reparatur des Schadens werde „zu gegebener Zeit veranlasst“. Ausgeführt würden diese Arbeiten dann im Rahmen einer Nachtbaustelle. „Der entstandene Schaden an der Straßeninfrastruktur wird nach erster grober Einschätzung mit rund 10.000 Euro beziffert“, so Roßkopf. Es seien auch Schäden an den Schutzplanken entstanden.

„Haarsträubende Zustände“ auf den Autobahnparkplätzen

Die Folgen des Unfalls sind in der Region bis in den späten Abend zu spüren gewesen. „Auf der Autobahn hat sich von Kirchberg, wo der Verkehr abgeleitet wurde, ein Rückstau von 19 Kilometern Länge bis zur bayerischen Landesgrenze gebildet“, sagt der Polizeisprecher. „Wahrscheinlich hat es sich auf der bayerischen Seite noch weiter gestaut, wir nehmen aber nur die Staus in unserem Bereich auf.“ Die bayerische Polizei habe ab Schnelldorf ausgeleitet, sagt Rainer Seebauer, Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit Sitz in Nürnberg, das für den angrenzenden Landkreis Ansbach zuständig ist: „Dadurch hat sich das Chaos bei uns in Grenzen gehalten.“

Zu „haarsträubenden Zuständen“ sei es auf den Autobahnparkplätzen der Region gekommen. Diese seien völlig überfüllt gewesen, weil viele Lkw-Fahrer dort ihre verpflichtenden Ruhepausen nehmen mussten. „Denn auch die Wartezeit im Stau gilt als Fahrtzeit. Die Pausen müssen eingehalten werden“, erklärt Biehlmaier. Außerdem hätte es sich auf den Umleitungsstrecken bis in den späten Abend immer wieder gestaut. „Das hat sich nicht wirklich aufgelöst“, sagt der Polizeisprecher. Es sei auch zu ein, zwei kleineren Unfällen auf den Landstraßen gekommen.

Fahrer hat noch Glück gehabt

Der Fahrer des Granit-Lasters sei sehr schwer verletzt worden, so Biehlmaier. Seines Wissens nach sei er aber außer Lebensgefahr. „Er hat wohl noch Glück gehabt. Die Granitblöcke waren so tief geladen, dass sie zwar die Fahrerkabine abgerissen haben, aber quasi unter dieser hinweg nach vorne gerauscht sind“, das habe ihm Karl-Heinz Pröger, Erster Polizeihauptkommissar bei der Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall mit Sitz in Kirchberg, erklärt. Pröger hatte den Unfall aufgenommen.

Mittlerweile werde der Fahrer des slowenischen Lkw, in den der polnische Lastwagen am Stauende als Erstes gekracht ist, auch als schwer verletzt eingestuft. Er sei ebenfalls stationär im Krankenhaus behandelt worden. „Er wird aber wohl heute wieder entlassen“, so Biehlmaier am Mittwoch. Die beiden anderen betroffenen Brummifahrer hätten die Klinik schon am Dienstagabend wieder verlassen können.

Die Polizei beziffert den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden zurzeit auf 220.000 Euro. Die Lkw aus Polen und Slowenien sind Totalschäden, die beiden anderen aus der Slowakei und Deutschland können wohl repariert werden.

