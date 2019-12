Im regionalen Schienenverkehr wird es mit dem Winterfahrplan ab Sonntag, 15. Dezember, Verbesserungen geben.

Das ändert sich im Fahrplan der Murrbahn zwischen Stuttgart und Nürnberg

Auf der Murrbahn sieht der Fahrplan wie bereits heute den Zweistundentakt auf der Strecke Stuttgart – Schwäbisch Hall-Hessental – Crailsheim – Ansbach vor. Daraus ergibt sich zwischen Stuttgart und Gaildorf-­West gemeinsam mit den Zügen des Netzes 3b der DB Regio ein halbstündliches Angebot. Am Abend wird ein zusätzliches Zugpaar zwischen Crailsheim und Nürnberg verkehren, heißt es in einer Pressemitteilung der Partner-Verkehrsunternehmen. Von März 2020 an sollen die FLIRT-XL-­Neufahrzeuge von Stadler Pankow auf der Murrbahn fahren.

Fahrplanänderungen auf der Westfrankenbahn: Aschaffenburg über Crailsheim nach Walldürn

Die Westfrankenbahn umfasst die Strecken Aschaffenburg – Miltenberg – Wertheim – Lauda – Crailsheim, Hall-Hessental – Öhringen – Heilbronn und Miltenberg – Walldürn-­Seckach. Der neue Verkehrsvertrag bringt den Fahrgästen mehr Züge und mehr Halte. Angeboten werden im Stundentakt die Regionalbahnen im Maintal, auch am Wochenende, und werktags der Regionalexpress. Im Verlauf bis Crailsheim wird der zweistünd­liche Takt werktags zum Stundentakt ergänzt. Zusätzliche Züge im Schülerverkehr zwischen Lauda und Osterburken sollen die Fahrgäste ans Ziel ­bringen. Die Verlängerung der Regionalbahn werktags, zusätzliche Halte und ein neuer Spätzug zwischen Hall-Hessental und Heilbronn gehören dazu.

Zwischen Satteldorf und Schrozberg ändert sich der Fahrplan auf der Tauberbahn

Unter der Woche gibt es morgens zwei zusätzliche Zugpaare und damit durchgehend ein stündliches Angebot für die Halte in Satteldorf, Wallhausen, Rot am See, Blaufelden und Schrozberg. An 365 Tagen im Jahr wird ab 20 Uhr ein zusätzlicher Busverkehr entlang der Tauberbahn bestellt, bis Mitternacht im Einstundentakt. Der zusätzliche Schülerzug von Blaufelden nach Crailsheim wird ersetzt durch eine Doppeltraktion des Zuges in der regulären Fahrtlage, Ankunft Crailsheim 7.20 Uhr.