Eltern von Schülern haben Briefe an Politiker geschrieben, es gab harte Kommentare in sozialen Netzwerken: In der vergangenen Woche wurden die Fahrpläne der Bahn veröffentlicht, die ab 16. Dezember gelten sollen. Vielen Pendlern, Schülern und Berufsschülern aus Hohenlohe wurde klar, dass die für sie wichtige morgendliche Zugverbindung von Crailsheim über Schwäbisch Hall nach Heilbronn mit Ankunft um 7.18 Uhr am Hauptbahnhof wegfallen sollte. Doch nun steht fest: Es wird sie weiter geben.

In der vergangenen Woche hatte die Westfrankenbahn, die den Verkehr auf der Hohenlohebahn betreibt, zum Kundendialog im Zug zwischen Heilbronn und Schwäbisch Hall geladen. Auch dort, so darf man vermuten, wurde ihnen noch mal deutlich gemacht, wie wichtig gerade diese Verbindung für viele der Fahrgäste ist.

Nicht auf Schulen abgestimmt

Die NVBW, die den Zugverkehr im Land koordiniert, erläutert, dass eine neue Verbindung, die 20 Minuten früher und direkt nach Heilbronn durchfährt, diesen Zug ersetzen sollte. Die frühere Verbindung ist schneller, weil man in Öhringen nicht umsteigen muss, und sie fügt sich in den Stundentakt der Bahn ein. Das ist positiv für Pendler, die weiter in Richtung Stuttgart fahren wollen, sagt Axel Gross, der Vorsitzende des Eisenbahnclubs Öhringen. Auch Hans-Martin Sauter, Vorstandssprecher des VCD Hall-Heilbronn-Hohenlohe, sieht die Fahrplanänderung überwiegend positiv: Es gebe für die Hohenloher Verbesserungen am Abend und am Wochenende. Er benennt aber auch den Nachteil: Züge, die auf den Unterrichtsbeginn der Schulen abgestimmt waren, fallen im neuen Fahrplan, der seit einer Woche öffentlich ist, weg. In Heilbronn wäre demnach zwischen 6.35 und 7.52 Uhr kein Zug aus Hohenlohe eingelaufen.

Eisenbahn im Landkreis Schwäbisch Hall Westfrankenbahn soll zuverlässiger und pünktlicher werden Landkreis SChwäbisch Hall

Das heißt: Schüler hätten nicht nur noch früher aufstehen müssen, sondern sie hätten auch den Bahnhof Hessental nicht rechtzeitig mit dem Stadtbus erreichen können und sie wären eine Stunde vor Schulbeginn in Heilbronn gewesen – da sind die Schulen noch zu. „Wir haben bei der Fahrplankonferenz vergangene Woche sehr deutlich gesagt, dass das nicht geht“, sagt der Sprecher des Verkehrsclubs.

Kreisverkehr Kreis Schwäbisch Hall interveniert

Ingrid Kühnel, Geschäftsführerin des Kreisverkehr Schwäbisch Hall, berichtet: „Ich habe schon im September ans Verkehrsministerium geschrieben und deutlich gemacht, dass wir diese Verbindung brauchen. Mir wurde ebenfalls im September schon mitgeteilt, dass die Finanzierung für den zusätzlichen Zug stehe. ,Wir lassen euch auf dem Land nicht hängen‘, wurde mir signalisiert. Denn wir haben ja das gemeinsame Ziel, mehr Leute auf die Schiene zu bringen. Aber sicher weiß ich es erst, seit ich den Fahrplan habe.“ Und den hat sie erst am vorgestrigen Montag gekriegt.

Nun wird also ein zusätzlicher Zug – wie bisher mit Umstieg in Öhringen – eingesetzt, der die Lücke füllt. Er fährt zu etwa gleichen Zeiten wie bisher (6.11 Uhr ab Hessental): „Damit gibt es morgens drei Regionalbahn-Verbindungen nach Heilbronn Hauptbahnhof mit Ankunft 6.35, 7.18 und 7.52 Uhr, zusätzlich zu den Bahnen der S4“, schreibt die NVBW. Die Nahverkehrsgesellschaft hat die Fahrgäste gezählt: An Werk- und Schultagen stiegen im ersten Halbjahr 2018 morgens durchschnittlich etwa 390 Personen zwischen Schwäbisch Hall-Hessental und Neuenstein in Züge Richtung Heilbronn ein.

Unklarheiten bleiben beim Fahrplan Richtung Stuttgart

Kreisverkehr-Geschäftsführerin Ingrid Kühnel ist froh, dass die Schwierigkeiten in Richtung Heilbronn nun behoben sind. In Richtung Stuttgart gibt es noch Unklarheiten. „Der erste Zug soll eine halbe Stunde später fahren als bisher, dann klappen Anschlüsse in Bad Cannstatt nicht. Das trifft Pendler, die von Cannstatt aus die Stuttgarter Stadtteile erreichen.“ Sie will auch da noch Verbesserungen erwirken: „Da müssen wir die nächsten Tage nutzen. Irgendwann kann man keine weiteren Verbindungen mehr unterbringen, zumal die Murrbahn einspurig ist.“

Das könnte dich auch interessieren: