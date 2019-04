Die 51-Jährige wohnt im Rosengartener Ortsteil Raibach. Sie ist Mutter zweier Erwachsener Kinder.

Gemeinsam mit den Bürgern in Rosengarten Ziele für die Gemeinde entwickeln und diese anschließend umsetzen, das ist das Ziel von Martina Moser. Sie will alle Bürger in den Prozess einbinden und auch berücksichtigen, dass die Vorhaben wirtschaftlich sind.

Oberbürgermeister Ellwangen - Bühlertann Wenn Dambacher Bürgermeister in Ellwangen wird: Was macht Bühlertann? Falls Bühlertanns Bürgermeister nach Ellwangen wechselt, wäre wohl Neuwahl im September. Dambacher: Werde im Fall der Wahl das Rathaus geordnet übergeben.

Die 51-jährige Friseurmeisterin lebt mit ihrer Familie (verheiratet, zwei erwachsene Kinder, zwei Enkel) in Raibach. Während der vergangenen 27 Jahre hat sie selbstständig als Kommunikationstherapeutin in Schwäbisch Hall gearbeitet.

