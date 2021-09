Michi Wohlleben macht auch heute das, was er am liebsten tut: Er erklimmt Berge. Noch immer ist der in Gaisbach aufgewachsene 30-Jährige professioneller Bergsteiger und Extremkletterer. Privat hat sich jedoch einiges verändert: Vor acht Jahren kam Sohn Lenz zur Welt. Seit fünf Jahren lebt Wohll...