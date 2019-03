SPD-Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt hat ihre Chancen verbessert, Inge Gräßle (CDU) muss bangen.

Spannend wie lange nicht mehr wird die Europawahl 2019 sein. Der Grund: Nach den Umfragen der Meinungsforschungsinstitute gibt es deutliche Verschiebungen zwischen den Parteien. Diese gehen deutlich zulasten Lasten der CDU und der SPD. Parteien, die profitieren, könnten die Grünen, die FDP und die AfD sein. Bleibt es bei diesen Verschiebungen, könnte es durchaus dazu kommen, dass Inge Gräßle (58) nicht mehr ins Parlament einzieht. Wenn die CDU nur auf 30 Prozent der Stimmen kommt, wäre die Heidenheimerin nicht mehr im EU-Parlament abgeordnet. Derzeit schwanken die Prognosen zwischen 27 und 33 Prozent für die CDU.

Kredite aus Russland für nationalistische und rechtsextreme Parteien

„Der Schwerpunkt meines Wahlkampfs ist: zuhören und reden. Überzeugen, zur Wahl zu gehen“, sagt Gräßle kämpferisch. „Noch nie war die EU von außen so bedroht wie heute. Die russische Regierung gibt den nationalistischen und rechtsextremen Parteien Kredite, etwa in Frankreich.“ Deshalb sei es wichtig zu erfahren, woher die AfD die unrechtmäßigen Wahlkampfspenden erhalten habe. Am Samstag, 27. April, 11 Uhr, in Ilshofen geht es für die CDU in die heiße Phase des Wahlkampfes, teilt Gräßle mit. In Ulm ist das Highlight des CDU-Wahlkampfs. Am 7. Mai sprechen dort der Spitzenkandidat der Union, Manfred Weber, zusammen mit der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer.

2014 wurden elf Abgeordnete aus Baden-Württemberg ins Europäische Parlament gewählt. Die ersten fünf Plätze gingen an die CDU. Die folgenden zwei Sitze gingen an die SPD (Evelyne Gebhardt und Peter Simon), einer jeweils an die Grünen und die FDP sowie zwei an die AfD, die 2014 erstmals angetreten war.

Gewählt wird die Bundesliste

Wie viele Parteien auf den Stimmzetteln für die Europawahl am 26. Mai stehen werden, ist noch offen, teilt das Landratsamt mit. 2014 standen 24 Parteien zur Auswahl. Bei der Europawahl in Deutschland hat jeder Wähler eine Stimme. Sie wird für die Bundesliste einer Partei abgegeben. Die Reihenfolge der einzelnen Kandidaten auf diesen sogenannten geschlossenen Listen legen die Parteien vorher fest. Kandidaten auf diesen sogenannten geschlossenen Listen legen die Parteien vorher fest.

Die Wähler haben darauf – anders als zum Beispiel bei den Kommunalwahlen – mit ihrer Stimmabgabe keinen Einfluss.

Folgende Parteien haben in der Region bereits bei öffentlichen Nominierungen lokale Bewerber gekürt: Die CDU CDU hat Inge Gräßle Inge Gräßle erneut auf den Listenplatz 5 in Baden-Württemberg gewählt. Die SPD SPD hatte die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Evelyne Gebhardt Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Evelyne Gebhardt, zunächst auf den aussichtslosen Listenplatz 25 gesetzt. Nach Veto aus Baden-Württemberg wurde dies korrigiert. Jetzt wird der Name Gebhardt auf Platz 15 der Bundesliste stehen. 2014 stand sie noch auf Platz 4. Dennoch hat die gebürtige Französin, die in Schwäbisch Hall lebt, Chancen. Bei 96 Sitzen für Deutschland bedeuten 15 Prozent für die SPD, dass Evelyne Gebhardt drin ist. Derzeit liegen die Umfragewerte für die Genossen bei rund 18 Prozent.

Gebhardt hat beobachtet, dass sich mehr Bürger für Europa interessieren. „Die Menschen haben Sorge, dass die Europäische Union von Nationalisten zu Fall gebracht werden könnte.“ Die Spitzenkandidatin der SPD Baden-Württemberg plant im Mai zwei Veranstaltungen mit Katharina Barley im Land. „In Schwäbisch Hall werde ich im Mai zu einer Matinee mit Erhard Eppler einladen.“

Für die FDP geht Valentin Abel ins Rennen. Er ist in den Landkreisen Hall und Hohenlohe beheimatet und steht im Land auf Listenplatz 4, im Bund auf Listenplatz 33. Der Wahlkampfauftakt für die Liberalen wird am Dienstag, 2. April in Crailsheim sein. Der Spitzenkandidat der FDP im Land, Andreas Glück, wird im Hotel Post-Faber sprechen. Als Promi erwarten die Liberalen die FDP-Generalsekretärin Nicola Beer.

Für die Partei „Die Linke“ kandidiert Heidi Scharf. Auf der Bundesliste steht sie auf Platz 13. Am 28. April erwarten die Linken den Parteivorsitzenden Bernd Riexinger im Landkreis.

