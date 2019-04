Drei Männer wollen Joachim Schaaf im Amt beerben.

Noch bis Montagabend, Schlag 18 Uhr, konnten Kandidaten für die Nachfolge von Joachim Schaaf als Kupferzeller Bürgermeister ihre Bewerbungsunterlagen einreichen. Nach Ablauf dieser Frist steht nun endgültig fest, dass sich kein Kurzentschlossener zusätzlich mehr den Wählern stellen wird. Und auch welche Kandidaten am Sonntag, 5. Mai, bei der Wahl des zukünftigen Rathauschefs der 6000-Einwohner-Kommune antreten. Eine eventuell nötige Neuwahl ist für Sonntag, 2. Juni, angesetzt.

Es sind drei – und es ist ein Männer-Trio: Kevin Kopf, gegenwärtig Kämmerer der Gemeinde; Christoph Spieles, aktuell als Geschäftsführer der Zweckverbände Gruppenkläranlage Sulmtal, Sulmwasserversorgungsgruppe und des Naherholungszweckverbands Breitenauer See tätig; sowie Torsten Maurer, der als Technischer Zeichner in Neckarsulm arbeitet.

Bei der offiziellen Kandidatenvorstellung der Gemeinde am Mittwoch, 17. April, sowie bei einem Wahlforum am Montag, 29. April, jeweils um 19 Uhr in der Carl-Julius-Weber-Halle, werden die Aspiranten sich und ihr Programm vorstellen.

