Feuerwehr Erst brennt ein Auto, dann das Haus

Kreßberg / Jens Sitarek

Damit hätte Martin Kett nicht gerechnet. Dass er und seine Kameraden von der Feuerwehr Kreßberg die neue Drehleiter der Crailsheimer Feuerwehr, die sie am Donnerstagabend noch ­besichtigten, schon ein paar ­Stunden später wiedersehen würden – und zwar im Einsatz. Bei Kett, dem Kreßberger Gesamtkommandanten, klingt das so: „Und dann steht sie gegen 3.30 Uhr wieder bei uns im Hof.“ Damit meint Kett natürlich nicht seinen Hof, der Hof steht synonym für seine Gemeinde.

Am Freitag um 3.01 Uhr wird der Feuerwehr Kreßberg ein Pkw-Brand in Waldtann vor einem Wohn- und Geschäftshaus gemeldet. Als sie um 3.12 Uhr eintrifft, steht ein Speditionsfahrzeug in Vollbrand. Die Fahrerin habe zuvor komische Geräusche wahrgenommen, wie es heißt, und als sie im Brühlweg vor einer Bäckereifiliale hält, um Zeitungen auszuladen, brennt plötzlich das Fahrzeug. Ein Nachbar, der bei der Feuerwehr ist, versucht mit einem Sechs-Kilo-Feuerlöscher noch, das Ganze einzudämmen. Vergeblich. Die Flammen drohen auf das Gebäude überzugreifen. Neben der Bäckerei gehören eine Bankfiliale dazu – und eine Wohnung im Obergeschoss, darin schlafen zu dem Zeitpunkt drei Personen.

Mehr als 50 Kräfte im Einsatz

Bei der Feuerwehr wird nachalarmiert. Schließlich sind 33 Kräfte aus Kreßberg und 23 aus Crailsheim im Einsatz, unter den Fahrzeugen sind die Drehleiter der Feuerwehr Crailsheim sowie deren Abrollbehälter Atemschutz und Wasser. Zudem vor Ort: das Deutsche Rote Kreuz mit drei Fahrzeugen und sieben Kräften sowie drei Polizeistreifen.

Seit vier Jahren ist Kett schon Gesamtkommandant, aber so einen Brand hat er in dieser Zeit in Kreßberg noch nicht erlebt. Als Bürgermeister Robert Fischer auftaucht, brennt das Gebäude „lichterloh“, wie er es formuliert. Von seinem Bürofenster aus kann er den Brandort sehen, lediglich eine Wiese und der Brühlbach liegen dazwischen.

Allein 20 Minuten braucht die Feuerwehr, um den Pkw zu löschen. Zum Schluss hilft der Schaum. Was erschwerend hinzukommt, ist der heftige Ostwind. Gegen 5 Uhr sieht es so aus, als sei der ganze Brand vollständig gelöscht, eine Wärmebildkamera zeigt zunächst keine Glutnester. Doch dann stellt sich heraus, dass die abgebrannte Lagerhalle über das Dachgebälk mit der Bankfiliale und der darüberliegenden Wohnung verbunden war. Die Feuerwehr muss zum Löschen in die Wohnung, was zuvor nicht nötig war. Das Einsatzende verzögert sich auf 8.30 Uhr.

Feuer beim Feuerwehrmann

Bürgermeister Fischer ist „höchstzufrieden“, wie der Einsatz ablief. „Ich bin froh, dass wir so eine Feuerwehr haben.“ Er lobt die Unterstützung aus Crailsheim. „Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Crailsheim war hervorragend“, betont Kommandant Kett.

Um 11.30 Uhr riecht es überall in Waldtann noch nach Rauch. Eine Kindergartengruppe marschiert gerade Hand in Hand an der mit einem Band abgesperrten Brandstelle vorbei. Rundherum ist noch alles nass, teilweise sind die Reste des Löschwassers gefroren. Das Autowrack wurde sichergestellt. Die Polizei erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung zur Brandursache, dass sie von einem technischen Defekt bei dem Fahrzeug ausgehe.

Der Sachschaden liegt bei rund 200 000 Euro. Bis auf ein Feuerwehrmann, der sich am Knie verletzte, ist niemandem etwas passiert. Die drei Bewohner verließen das Gebäude rechtzeitig. Der Vermieter, die Bank, hat sie in einer Ferienwohnung in einem anderen Ort untergebracht. Der Sohn der Familie, ebenfalls ein Feuerwehrmann, wurde übrigens wach, als sein Meldeempfänger losging – und dann sah er, dass es bei ihm brannte.