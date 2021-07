Freunde der Sonne:Bürgermeisterin Ute Zoll freut sich über die vier „Freiwilligen“, die für die geplante PV-Freiflächenanlage Lorenzenzimmern die Gründung einer Bürgergenossenschaft in Vellberg vorantreiben wollen: Clemens Holl, Gerhard Röhrlein, Ute Zoll, Martin Dihlmann und Thomas Hägele. Foto Gerhard Borchers Seine Expertise war bei der Infoveranstaltung in der Stadthalle besonders gefragt: Gerhard Borchers, Vorstand der Hohenlohe Wind eG in Kirchberg/Jagst. Foto Halle alle Infoabend zur einer möglichen Bürgerbeteiligung an der Photovoltaik-Freiflächenanlage Lorenzenzimmern: Rund 25 Personen interessierten sich für das Projekt. Nicht alle kamen aus Vellberg und den Teilorten. Foto Photovoltaik Sanzenbach 1+ 2 In Rosengarten-Sanzenbach ging Anfang 2008 auf einer Fläche von zwei Hektar die mit einer Leistung von 1200 kWp damals kreisweit größte PV-Freiflächenanlage ans Netz. 2009 wurde sie um 885 kWp erweitert. Mit einer Jahresleistung von rund zwei Millionen kWh erzeugt sie Strom für rund 500 Haushalte. © Foto: Beatrice Schnelle