Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei haben am Dienstagmorgen, gegen 10 Uhr, fünf afghanische Staatsangehörige in dem Sattelauflieger eines Lkw in Sulzdorf in Gewahrsam genommen. Die nach Angaben der Bundespolizeiinspektion Stuttgart 16 bis 18 Jahre alten Personen seien wohl in Rumänien unbemerkt in den Anhänger des Fahrzeugs gestiegen und anschließend in diesem illegal nach Deutschland eingereist.

Personen sind unverletzt

„Beim Entla...