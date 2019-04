Kürzlich haben Prüfer die Bühlerbrücke, die über eine Landesstraße führt, genau unter die Lupe genommen. In Obersontheim haben sie dazu ein Brückenuntersichtgerät eingesetzt.

Mitarbeiter der Straßenmeisterei Gaildorf haben an der Landesstraße 1066 auf beiden Seiten der Brücke eine Ampel aufgestellt. Denn an dem großen 35-Tonnen-Spezial-Lkw mit dem Untersichtgerät, das unter die Brücke abgesenkt werden kann, kommen die Autos nur einspurig vorbei. „Eigentlich war die Hauptprüfung erst im Mai vorgesehen, aber weil dann die Bühlertalstraße gesperrt ist, wäre im Ort sehr viel Verkehr. Deshalb haben wir die Prüfung vorgezogen“, erklärt der verantwortliche Ingenieur Michael Lutz, der das Bauwerk im Auftrag des Regierungspräsidiums untersucht. Doch an diesem Vormittag müssen die wenigen Autos nicht lange an der Ampel warten.

Nur ein mobiles Brückenuntersichtgerät dieser Art gibt es in ganz Baden-Württemberg. „Es wird wöchentlich vergeben. Zurzeit sind wir im Landkreis Hall unterwegs“, erklärt Lutz, der Ingenieur für Bauwerksprüfung ist und für die Region Heilbronn-Franken zuständig ist.

Spezialgerät im Einsatz

Für die Hauptprüfung von Brücken ist das Spezialzugangsgerät unverzichtbar. „Die DIN schreibt vor, dass wir ,handnah’ prüfen, also, dass wir uns alle Bauwerksteile, auch den Unterbau, in Handbereichsweite genau anschauen, um Hohlräume im Beton und andere Schäden aufspüren zu können“, beschreibt Lutz seine Aufgabe.

Brückenuntersuchung Untersuchung einer Brücke in Obersontheim Bilderstrecke öffnen

Zusammengeklappt erinnert das Gerüst, von dem aus er und seine Männer die Brückenunterseite ins Visier nehmen wollen, an eine Feuerwehrleiter. Um den Turm auszuklappen, über das Brückengeländer zu hieven und zu schwenken, sodass er senkrecht steht, bedarf es Teamwork zwischen Markus Gurow und seinem Kollegen Lars Munz im Fahrerhaus des Spezial-Lkw. Über Funk unterstützt er ihn bei der Steuerung des Turms. Zuletzt klappt der Steg aus, der zunächst quer zur Bühler ausgerichtet ist. So können die Prüfer die Kante der Fahrbahnplatte in Augenschein nehmen. In regelmäßigem Abstand ragen hier Abtropftüllen aus dem Brückenunterbau.

Ein Problem der Dichtigkeit

„Dort läuft das Wasser, das sich zwischen Fahrbahnbelag und Abdichtung sammelt, ab. Hier sieht man an Feuchtigkeitsspuren, dass auch seitlich davon Wasser fließt und in den Beton eindringt. Das muss man weiter beobachten, und man darf nicht zu lange warten. Das Problem ist, dass das nur bei einer grundlegenden Sanierung gerichtet werden kann. Man könnte aber oben die Abdichtung reparieren“, erklärt der Brückenexperte. Dann schwenkt der Steg um 90 Grad, sodass er unter die Brücke ragt. Aus dieser Position können Lutz und sein Team die Unterseite des Trägers, das ist der Teil, auf dem die Fahrbahn aufliegt, untersuchen. Platzt irgendwo der Beton auf? Das wäre ein Hinweis auf Rostbildung an den Bewehrungseisen im Stahlbetonträger. „Das kann relativ große Schäden verursachen“, stellt Lutz fest.

Im Bereich eines Entwässerungsrohrs hat sein Mitarbeiter beim Abklopfen mit dem Hammer einen Hohlraum entdeckt. Lutz markiert den Bereich und fotografiert die Stelle. Auf seinem Dokumentationsbogen notiert er den Schaden und seine Lage ganz genau. „Wir beurteilen sämtliche geprüften Bauwerkselemente nach drei Kriterien. Nach der Standsicherheit, der Verkehrssicherheit und der Dauerhaftigkeit. Risse oder Rost können die Dauerhaftigkeit beeinträchtigen. Ausgeprägte Schäden können sich auch auf die Standsicherheit auswirken. Für die Verkehrssicherheit ist beispielsweise das Geländer wichtig. „Es wird geprüft, ob der Korrosionsschutz in Ordnung ist, ob die Höhe stimmt und ob die Füllstäbe eng genug stehen“, führt Lutz aus.

Prüfnote 2,3 hat Bestand

Bedenkliche Schäden sind nicht entdeckt worden. Bei der letzten Hauptprüfung vor sechs Jahren hatte die Brücke die Note 2,3. Ein paar Tage später hat Michael Lutz den Prüfbericht ausgewertet: Es bleibt bei 2,3. „Aus dem Bericht leiten sich die betrieblichen und baulichen Erhaltungsmaßnahmen ab“, so Lutz. Als Beispiel nennt er die Querfuge im Fahrbahnbelag direkt vor und nach der Brücke. „Sie muss neu vergossen werden, damit kein Wasser eindringt. Das könnte sonst zu Folgeschäden an der Tragkonstruktion der Brücke führen“, erklärt er.

